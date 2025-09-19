No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Bucaramanga le ganó a Tolima y confirmó su liderato: así va la tabla

Fabián Sambueza y Luciano Pons le dieron un triunfo clave al leopardo en el Americo Montanini.

Fernando Camilo Garzón
20 de septiembre de 2025 - 01:27 a. m.
Tolima y Bucaramanga, en el Américo Montanini.
Tolima y Bucaramanga, en el Américo Montanini.
Foto: Deportes Tolima, vía X
Atlético Bucaramanga confirmó su gran momento en la Liga BetPlay con una victoria 2-0 sobre Deportes Tolima en el arranque de la fecha 12.

El equipo dirigido por Leonel Álvarez se mantiene sólido en la punta del campeonato y alcanzó los 24 puntos, sacándole tres de ventaja a Junior, que todavía debe disputar su partido en esta jornada.

El marcador se abrió al final del primer tiempo, cuando Fabián Sambueza convirtió de penalti al minuto 47 tras una falta dentro del área sobre Faber Gil.

La precisión del volante y el empuje del equipo santandereano marcaron el tono de un compromiso que dominó en los momentos clave, mostrando orden defensivo y transiciones rápidas.

En la segunda parte, Bucaramanga mantuvo la intensidad y encontró el segundo gol en tiempo de reposición. Luciano Pons, que había ingresado en el complemento, definió con un potente remate al ángulo tras un pase de Sambueza para sentenciar el compromiso y desatar la fiesta en el estadio Américo Montanini.

El conjunto visitante intentó reaccionar, pero se encontró con una defensa firme y un Aldair Quintana seguro bajo los tres palos. Tolima sufrió varias bajas por lesión y no logró generar el volumen de juego necesario para inquietar el resultado en Bucaramanga.

Con este triunfo, Bucaramanga se ratifica como líder, ilusionando a su hinchada con la clasificación anticipada a los cuadrangulares. Junior deberá ganar su compromiso para no perderle pisada al equipo ‘leopardo’ en la lucha por el liderato.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Fernando Camilo Garzón

