Luis Díaz viaja a Alemania tras sus vacaciones, ¿cuándo vuelve a jugar con Bayern Múnich?

El delantero colombiano #14 del Bayern Múnich, Luis Díaz, celebra el tercer gol de su equipo durante el partido de la UEFA Champions League entre el FC Bayern Múnich y el Club Brugge en Múnich, sur de Alemania, el 22 de octubre de 2025. Foto: AFP - ALEXANDRA BEIER

Luis Díaz ya se prepara para encarar la segunda mitad de la temporada 2025/2026 con Bayern Múnich. Luego de finalizar sus vacaciones en Colombia, el extremo guajiro tomó rumbo hacia Alemania para reincorporarse a los entrenamientos del conjunto bávaro.

Durante el receso, Lucho visitó la región Caribe. Visitó su pueblo natal, Barrancas, donde compartió con niños de la comunidad, a quienes entregó regalos. También estuvo en Barranquilla y Cartagena, en las que compartió junto a sus familiares.

Díaz no disputa un partido oficial desde el pasado 21 de diciembre, fecha en la que el Bayern goleó 4-0 al Heidenheim por la jornada 15 de la Bundesliga. Después de ese compromiso, el fútbol alemán entró en su tradicional pausa de fin de año.

En medio de ese descanso, el guajiro también encontró tiempo para lanzar “La Promesa”, una canción de champeta realizada en colaboración con los músicos Juanda Iriarte y Nelsen. El tema va sobre sus orígenes en Barrancas y el sueño cumplido de ser futbolista profesional.

¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz?

Luis Díaz ha sido una de las piezas claves del Bayern Múnich en esta primera mitad de la temporada. El colombiano se adaptó con notable rapidez al esquema del técnico Vincent Kompany, quien lo considera uno de los fijos en su once inicial.

El guajiro respondió de inmediato a la confianza tras su llegada en el mercado de verano, procedente del Liverpool de Inglaterra. Con la camiseta del gigante bávaro suma 22 partidos oficiales y registra, hasta la fecha, 13 goles y siete asistencias.

Tras el receso de fin de año, Bayern ahora se alista para encarar sus primeros compromisos del 2026. El regreso a la acción será el próximo martes 6 de enero, cuando enfrente en un partido amistoso a RB Leipzig. Dicho duelo está programado para las 9:00 de la mañana, hora colombiana.

El primer partido oficial de Lucho y sus compañeros en Alemania está agendado para el próximo domingo 11 de enero (11:30 a.m.). Ese día, el onceno muniqués recibirá en el Allianz Arena al Wolfsburgo, en un compromiso correspondiente a la fecha 16 de la Bundesliga, en el que el equipo buscará retomar su ritmo competitivo tras la pausa invernal.

Bayern Múnich lidera actualmente la liga alemana con autoridad. Los dirigidos por Kompany suman 41 puntos y están invictos. Su perseguidor más cercano es Borussia Dortmund, segundo con 32 unidades, mientras que el podio lo completa el Bayer Leverkusen con 29, las mismas que registra el RB Leipzig.

