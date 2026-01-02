Logo El Espectador
¿Nacional acordó la continuidad de Alfredo Morelos? Estos son los detalles del contrato

Todo parece indicar que el delantero colombiano se va a quedar en Atlético Nacional. Este es el precio que pagó el Rey de Copas.

Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
02 de enero de 2026 - 05:29 p. m.
Alfredo Morelos durante un compromiso ante Millonarios en el estadio El Campin de Bogotá.
Alfredo Morelos durante un compromiso ante Millonarios en el estadio El Campin de Bogotá.
Foto: El Espectador - José Vargas
De acuerdo con el periodista Juan David Londoño, quien hace mucho tiempo cubre todas las noticias relacionadas con Atlético Nacional, el cuadro paisa ya aseguró el fichaje de Alfredo Morelos, quien estaba a préstamo en el Verde de la Montaña.

Tanto el club colombiano como Santos de Brasil firmaron una transferencia por el 60% del pase del jugador cordobés. Lo anterior, le permite a uno de los goleadores de la Liga Betplay 2025 continuar en el club de Medellín hasta diciembre de 2028.

Todo esto luego de que el futbolista de 29 años acordara con Nacional sus términos personales para finalmente quedarse en la capital antioqueña. De acuerdo con 365 Scores, El Rey de Copas pagó USD 2,3 millones, un precio previamente establecido entre ambas partes.

¿Por qué Morelos no volvió a Santos?

De parte de Nacional, la intención siempre fue buscar la manera de hacerse con el jugador. Por parte de Santos, poco a poco el delantero salió de los planes del club brasileño, el cual acaba de firmar la renovación de Neymar Jr. y busca concretar a Rony y Gabriel Barbosa “Gabigol”.

Además, la voluntad del jugador de quedarse en el Verde fue muy importante para que las negociaciones avanzaran. Los títulos de Liga 2024-II, Copa 2024 y 2025 y Superliga 2025 han sido muy importantes para que Alfredo Morelos escogiera a Medellín como su cuartel general permanente.

Eso sí, el atacante no a estado exento de polémicas por cuenta de sus comportamientos dentro y fuera de la cancha, en la que muchos de sus colegas lo reconocen como un jugador provocador, tanto con otros compañeros como con otras hinchadas.

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

