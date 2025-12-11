América perdió a uno de sus mejores jugadores del semestre: crece el inconformismo en los hinchas

Luis Ramos anotó uno de los goles de la victoria escarlata. Foto: América de Cali

América de Cali confirmó este jueves la salida del peruano Luis Ramos, uno de los jugadores mejor rendimiento del semestre. El delantero de 25 años, clave en varios tramos del campeonato, no continuará en el club escarlata tras finalizar su vínculo contractual.

La noticia fue oficializada en las redes sociales de la institución y sorprendió a parte de la afición, que valoraba su aporte en ataque.

Este semestre, Ramos disputó 16 partidos, en los que marcó seis goles y entregó dos asistencias, para un total de ocho participaciones directas en anotaciones. Sus números lo consolidaron como uno de los mejores del equipo, especialmente en la recta final del todos contra todos, donde sostuvo la competitividad ofensiva del América pese a la irregularidad colectiva.

La decisión deportiva quedó explicada en el comunicado que América publicó en X, en el que expresó: “El atacante peruano Luis Ramos finalizó su vínculo con nuestra institución. Agradecemos su compromiso durante este tiempo y le deseamos éxitos en su carrera profesional”. El mensaje confirmó lo que ya se venía anticipando: el club no ejercería la opción de compra.

Aunque América tenía la posibilidad de adquirir definitivamente sus derechos deportivos, optó por no hacerla efectiva. Ante ello, Ramos rescindió su contrato y quedó en libertad de negociar como agente libre. La determinación abre la puerta para que el peruano busque nuevos horizontes tras su destacado semestre en Colombia.

Si bien en un comienzo Alianza Lima mostró interés en repatriarlo, el panorama habría cambiado en los últimos días. Ramos tendría como destino más probable la MLS de Estados Unidos, donde ya existen clubes que preguntaron por sus servicios. De concretarse su fichaje, será Cusco FC, dueño de su pase, quien negocie directamente con su nuevo equipo.

