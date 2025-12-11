Cambia el sistema de la Liga BetPlay 2026: estos son las modificaciones que aprobó la Dimayor

El trofeo de la Liga BetPlay. Foto: Dimayor

La asamblea de la Dimayor, celebrada este jueves en Medellín con la presencia de los 36 clubes del fútbol profesional colombiano, dejó decisiones clave para la estructura de las competencias en 2026.

Aunque el cambio de sede de Atlético Huila fue uno de los puntos más llamativos, también se aprobaron modificaciones profundas al formato de las dos ligas del próximo año, afectadas por el apretado calendario que dejará el Mundial de 2026.

El formato de la Liga BetPlay para el próximo año

En cuanto al formato de competencia, la asamblea aprobó la modificación más anticipada: la primera liga del próximo año se jugará sin cuadrangulares. Como ya lo había anunciado el presidente Carlos Mario Zuluaga, el campeón del primer semestre se definirá mediante playoffs, un sistema que permitirá reducir semanas de competencia y acomodar el calendario mundialista.

Para el segundo semestre, en cambio, el torneo volverá a su formato tradicional con cuadrangulares semifinales. Sin embargo, se confirmó que un ajuste clave se mantendrá para ambas ediciones: la eliminación de la jornada de clásicos, con el fin de liberar fechas y evitar la acumulación de partidos que pondría en riesgo el rendimiento de los equipos y la seguridad de los escenarios.

Finalmente, también se aprobaron modificaciones al reglamento del campeonato. A partir de 2026, los clubes podrán inscribir hasta cuatro jugadores extranjeros y alinearlos a todos simultáneamente. Aunque ya existía la posibilidad de tener cuatro en plantilla, solo tres podían jugar al mismo tiempo, una limitación que quedó oficialmente eliminada.

Huila y Pereira, se definió su situación: ¿qué pasó?

La noticia que más impacto generó fue la confirmación de que Atlético Huila dejará Neiva para mudarse a Yumbo. La aprobación se dio luego de revisar la viabilidad del proyecto deportivo y financiero presentado por el club. Con este aval, el equipo podrá instalarse oficialmente en territorio vallecaucano para disputar allí sus partidos como local desde 2026.

Otro tema que quedó resuelto fue la situación jurídica y administrativa del Deportivo Pereira. Los clubes aprobaron que el equipo continúe compitiendo en la primera división, siempre y cuando mantenga vigente su reconocimiento deportivo. Dimayor insistió en que el cumplimiento de este requisito será revisado periódicamente para garantizar la estabilidad institucional del club.

