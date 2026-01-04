América sigue moviendo el mercado: anunció el regreso de un campeón y confirmó una salida

Carlos Sierra, autor de uno de los goles del título de 2019. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

América de Cali anunció de manera sorpresiva el fichaje de Carlos Sierra, mediocampista que fue pieza clave en los títulos de liga de 2019 —sobre todo— y 2020, pero cuya actualidad futbolística genera dudas.

El regreso del volante tomó por sorpresa a la afición escarlata, que no esperaba un movimiento de este perfil en un mercado que venía marcado por nombres de mayor impacto.

La reacción de los hinchas fue mayoritariamente crítica, más aún porque apenas un día antes celebraban la llegada del venezolano Darwin Machís, con pasado en el fútbol europeo y uno de los refuerzos más rimbombantes del nuevo año en el FPC.

El contraste entre ambos anuncios avivó el debate: mientras Machís ilusiona, Sierra vuelve con el peso de su historia, pero con la exigencia de demostrar que aún puede marcar diferencias.

¿Cómo llega el nuevo refuerzo escarlata?

Carlos Sierra llega a América de Cali después de haber tenido continuidad en Llaneros FC, equipo que fue animador en varios tramos de la Liga BetPlay del semestre pasado. Allí aportó un par de goles y cumplió en términos generales, aunque sin actuaciones que marcaran diferencia. Antes, el volante había pasado por Universidad Central de Venezuela, en una liga de nivel discreto y con un rendimiento acorde a ese contexto.

Hacia atrás, su recorrido reciente incluye pasos con pocos minutos por Atlético Nacional y Atlético Junior, y un regreso previo al América tras una etapa más que discreta en Deportes Tolima. Sierra había llegado al conjunto pijao luego de ser bicampeón con el cuadro escarlata, el mejor recuerdo de su carrera y la principal razón que explica su vuelta al rojo del Valle.

Pestaña se va de América y más movimientos de los Diablos Rojos

El América de Cali también oficializó este domingo la salida del defensor central Jean Pestaña, quien no continuará en el proyecto para la nueva temporada.

Días antes, el club ya había anunciado el retiro y salida del volante Luis Paz, otro nombre clave en el bicampeonato, cuya despedida cerró una etapa importante en el mediocampo escarlata.

Las salidas en el rojo del Valle han sido varias y marcan un recambio profundo en la plantilla. Además de Pestaña y Paz, tampoco siguen Luis Ramos, Joel Graterol, Sebastián Navarro, Franco Leys y Santiago Silva. En contraste, los fichajes por ahora se cuentan con pocos dedos de la mano: el venezolano Darwin Machís, Carlos Sierra y Marlon Torres, otro excampeón, cuya confirmación oficial está por llegar.

