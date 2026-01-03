América confirmó su primer refuerzo para 2026: jugó en la selección de Venezuela

Darwin Machís (centro), en acción con su selección durante las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de 2026. Foto: EFE - Juan Pablo Pino

El América de Cali presentó este sábado a Darwin Machís como nuevo refuerzo para la temporada 2026. El extremo venezolano, con amplia experiencia en el exterior, se suma al proyecto escarlata, que apunta a recuperar protagonismo en el fútbol colombiano.

Machís, de 32 años, llegó al Valle del Cauca como agente libre tras finalizar su vínculo con la Universidad Central de Venezuela. Su incorporación se da luego de una extensa carrera internacional, marcada especialmente por su recorrido en el fútbol europeo, sobre todo en España.

El momento de mayor continuidad del venezolano se produjo en Granada, club al que representó en más de un centenar de compromisos oficiales. Además, defendió las camisetas de Huesca, Cádiz, Valladolid, Leganés y Hércules, varios de ellos en el ascenso del fútbol español.

Fuera de España, Machís también sumó experiencia en otros mercados. Actuó en México con Juárez, tuvo un breve paso de seis meses por el Udinese de Italia y jugó en el Vitória de Portugal durante su primera temporada en el fútbol europeo, hace ya más de una década.

A nivel internacional, Machís ha sido una de las piezas más constantes de la selección venezolana. Ha participado en dos ediciones de la Copa América y acumula 52 partidos oficiales con la Vinotinto, registro en el que ha convertido 11 goles y entregado cuatro asistencias.

El venezolano se convierte así en el primer oficial refuerzo del América para el primer semestre de la Liga BetPlay. Se espera que en las próximas horas se confirme el regreso del defensor Marlon Torres, central atlanticense que volvió al club con el que fue campeón de la Liga BetPlay en dos ocasiones consecutivas.

Más movimientos en América de Cali

América ha venido ajustando su nómina de cara a una temporada exigente, en la que además de competir en la Liga BetPlay, buscará su clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Será el primer semestre completo de David González como entrenador principal.

El club anunció este viernes el retiro de Luis Paz, uno de los referentes del plantel profesional y uno de los capitanes del equipo junto a Rafael Carrascal y Adrián Ramos. El volante de primera línea puso fin a una carrera que marcó una era reciente en la institución escarlata.

Entre las salidas confirmadas, además de la de Paz, figuran también los arqueros Santiago Silva, uruguayo, y Joel Graterol, venezolano, movimientos que liberaron cupos de extranjeros. Asimismo, concluyeron su etapa en el club dos defensores con amplio recorrido como Yerson Candelo y Daniel Bocanegra.

A ellos se suman las salidas de los volantes Franco Leys (argentino), Andrés Tello y Sebastián Navarro. En el frente de ataque, el club también confirmó la baja de otro extranjero, el delantero peruano Luis Ramos, completando así una renovación amplia en distintos frentes.

América, al momento de la publicación de este artículo, no ha publicado información oficial respecto a sus refuerzos. Entre los rumores que sostiene la prensa deportiva aparece como una posibilidad el portero brasileño Jean Fernandes, quien cuenta con amplia experiencia en el fútbol de Paraguay.

