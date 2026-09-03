América de Cali venció 3-0 a Alianza en la novena fecha de la Liga Betplay 2026-II

Jugadores de América de Cali celebrando el triunfo sobre Jaguares de Córdoba en el estadio Pascual Guerrero de la capital vallecaucana. Foto: América de Cali

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América de Cali volvió a ganar en la Liga Betplay 2026-II. El cuadro escarlata consiguió su sexta victoria en ocho partidos del rentado nacional, se mantiene como líder de la tabla de posiciones y quedó a tres triunfos de asegurarse en los cuadrangulares semifinales. Esta vez la víctima del diablo rojo fue Alianza.

Cristian Tovar fue el encargado de abrir el marcador en el minuto 29 con una asistencia de Nicolás Hernández. Tomás Ángel, ex Atlético Nacional, siguió con la fase (45+3′) gracias a un pase de Yeison Guzmán. Finalmente, este mismo jugador cerró la goleada 3-0 gracias a un penal convertido en el 63′.

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América de Cali, el mejor de la Liga Betplay 2026-II

El semestre empezó muy bien para los dirigidos por David González con una goleada 7-0 sobre Boyacá Chicó. Todo continuó viento en popa con dos victorias por la mínima diferencia frente a Once Caldas y Atlético Nacional.

El campeonato prosiguió con el empate sin goles en el estadio El Campín contra Independiente Santa Fe. Luego vino un gran triunfo como local frente a Junior de Barranquilla por cuatro goles a dos. Un duelo muy emocionante.

Finalmente, el segundo empate llegó contra Jaguares de Córdoba como visitante. Por ahora, América es el único club del torneo actual invicto en la Liga Betplay con seis triunfos, dos igualdades y 20 puntos en el contador.

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¿Cuándo vuelve a jugar América de Cali?

El próximo miércoles 9 de septiembre de 2026, La Mecha volverá a la acción por los octavos de final de la Copa Betplay. Enfrentará a Deportivo Cali en el estadio Pascual Guerrero de Cali en un partido único en busca de la clasificación.

Su camino en la liga continuará de nuevo en su casa, esta vez frente a Deportivo Pasto. Luego tendrá que visitar a Deportes Tolima, todo esto con el objetivo de asegurarse un lugar entre los ocho lo más pronto posible.

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