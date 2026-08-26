América sacó a relucir su condición de líder y le ganó a Junior en la Liga BetPlay

Los jugadores de América celebran su triunfo contra Junior. Foto: América de Cali, vía X

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América de Cali confirmó su condición de líder de la Liga BetPlay con una contundente victoria 4-2 sobre Junior de Barranquilla en Palmira.

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El cuadro barranquillero sorprendió apenas a los dos minutos con un golazo de tiro libre de Luis Fernando Muriel, que además terminó con el invicto defensivo del conjunto escarlata en el campeonato.

Sin embargo, América fue creciendo, llevó el partido hacia campo contrario y encontró el empate a los 42 minutos, cuando Marcos Mina apareció en el área y marcó de cabeza.

La reacción escarlata se convirtió en goleada durante el segundo tiempo. Tomás Ángel necesitó apenas un minuto después de la reanudación para poner el 2-1, mientras que Jhon Murillo, recién ingresado, amplió la diferencia a los 66.

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Junior quedó completamente expuesto en defensa y Yani Quintero aprovechó el momento para marcar de cabeza el cuarto a los 74. El partido se calentó después de la goleada: Junior se quedó con diez hombres a los 80 minutos y, apenas dos minutos después, Quintero también fue expulsado por doble amonestación.

Junior consiguió reducir la diferencia a los 87 minutos por medio de Fabián Ángel, quien aprovechó una serie de rebotes dentro del área para establecer el 4-2.

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El descuento no cambió el panorama de una noche en la que América remontó, goleó y ratificó su buen comienzo de campeonato: llegó a 16 puntos en seis jornadas, con cinco victorias y un empate, y se mantiene invicto y en lo más alto de la clasificación.

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