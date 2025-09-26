Logo El Espectador
América de Cali y un golpe inesperado: Holgado fue suspendido un año por la FIFA

El futbolista argentino no podrá jugar durante 12 meses por una suspensión de la FIFA, que lo castigó por jugar con Malasia.

26 de septiembre de 2025 - 06:41 p. m.
La FIFA sancionó este viernes al delantero de América de Cali, Rodrigo Holgado, con un año de suspensión de toda actividad relacionada al fútbol por el uso de documentación manipulada para jugar con la selección de Malasia. La decisión afecta también a otros seis futbolistas extranjeros que habían sido convocados bajo las mismas condiciones.

Según informó el ente rector del fútbol mundial, la Federación Malasia de Fútbol presentó documentos alterados para alinear a los jugadores en el partido contra Vietnam, disputado el 10 de junio de 2025 por las eliminatorias de la Copa Asiática de Arabia Saudí 2027.

La irregularidad fue detectada tras una queja y la Comisión Disciplinaria determinó que existió una infracción al artículo 22 del Código Disciplinario.

Además de la sanción deportiva, cada jugador multado deberá pagar 2.000 francos suizos, mientras que la Federación Malasia recibió una multa de 350.000 francos.

La decisión ya fue notificada y tanto los futbolistas como la federación disponen de diez días para solicitar la resolución fundamentada, con la posibilidad de apelar ante la Comisión de Apelación de la FIFA.

