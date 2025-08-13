América le ganó a Santa Fe y apretó los cuadrangulares de la Liga Femenina

América y Santa Fe, en su partido en El Campín. Foto: América de Cali, vía X

América logró una valiosa victoria como visitante este miércoles frente a Santa Fe en El Campín de Bogotá por la tercera fecha de los cuadrangulares de la Liga Femenina. El resultado le permite al cuadro escarlata meterse de lleno en la pelea por un lugar en la final y recuperar terreno en un grupo B que sigue muy parejo.

El cuadro escarlata se impuso gracias a un gol al minuto 61 de Elexa Bahr. La delantera aprovechó una oportunidad clara para marcar el único tanto del compromiso, suficiente para que las diablas rojas aseguraran su primer triunfo en estas finales y le metieran presión al líder Atlético Nacional.

SFE 🆚 AMÉ [0-1]



|60’ ⏱| ⚽ ¡GOOOOOOOOOL DE AMÉÉÉRICA DE CALI! 👹🇦🇹 ¡¡¡¡¡¡¡¡ELEXX!!!!!



Las verdolagas, que han ganado sus dos partidos iniciales y suman seis puntos, se enfrentarán este jueves con Millonarios en Bogotá (3:00 p.m.) con la intención de mantener el buen nivel mostrado en el arranque de los cuadrangulares. Con cuatro unidades tras su victoria en la capital, América quedó a dos puntos y pendiente de lo que pase en este duelo directo.

En el otro grupo, también este miércoles, Orsomarso ratificó su favoritismo en el grupo A al derrotar 2-0 a Inter de Palmira. Con este resultado, el equipo vallecaucano llegó a siete puntos y se consolidó como puntero de su zona, manteniendo una ventaja importante sobre sus rivales directos.

Así como Nacional y Millonarios cerrarán la tercera jornada del grupo B este jueves, en el A se disputará un encuentro clave entre Cali y Medellín, programado para las 7:30 p.m. El duelo puede marcar un punto de quiebre en la tabla y definir mejor el panorama de cara a las últimas tres fechas de los cuadrangulares.

