“No fue justo”: Luis Enrique sobre el título de su PSG en la Supercopa de Europa

El Paris Saint-Germain logró una remontada épica para conquistar la Supercopa de Europa en Údine, superando al Tottenham en la tanda de penaltis tras igualar 2-2 en el tiempo reglamentario.

El técnico Luis Enrique reconoció lo especial del triunfo dadas las circunstancias de preparación: “Creo que es difícil hablar de este partido. Entrenamos cinco o seis días y ganamos…”.

El resultado, además de sumar un nuevo título a las vitrinas del club, refuerza la confianza en un equipo que apenas comienza su temporada.

“Así es el fútbol”: Luis Enrique

En su análisis del encuentro, Luis Enrique no dudó en elogiar al rival, subrayando el esfuerzo que significó revertir el marcador ante un equipo más rodado físicamente.

“Creo que el Tottenham hizo un muy buen partido, estaban en mejor forma que nosotros. Sin embargo, tuvimos la capacidad de luchar hasta el final. No sé si el resultado es justo, pero así es el fútbol”, afirmó el entrenador asturiano, destacando la resiliencia del PSG para no darse por vencido ni cuando el marcador estaba 2-0 en contra.

Tottenham, con el partido en el bolsillo

El partido tuvo momentos de mucha tensión. Los londinenses se adelantaron con goles de Micky van de Ven en el primer tiempo y de Cristian Romero al inicio del complemento, aprovechando un error del arquero Lucas Chevalier.

Sin embargo, en el tramo final, el vigente campeón de la Champions reaccionó: Lee Kang-in recortó distancias con un potente disparo al 84′ y Gonçalo Ramos igualó en el 90+3′ para forzar los penaltis.

En los cobros desde los 12 pasos, los fallos de Van de Ven y Mathys Tel fueron decisivos para que el PSG levantara el trofeo.

La vida tras Donnarumma

Luis Enrique también se refirió a la actuación de Lucas Chevalier, titular en el encuentro tras la decisión técnica de dejar fuera del equipo al italiano Gianluigi Donnarumma.

“Muy contento por él y por todo el equipo”, expresó, respaldando al joven guardameta francés que, a pesar del error en el segundo gol, supo mantener la calma en los momentos decisivos. La elección de Chevalier marcó un punto de atención tras el descarte del guardapalos italiano, que ahora busca equipo.

Con este título, el PSG arranca la temporada 2025/26 con un impulso anímico importante, demostrando que, incluso sin su máxima puesta a punto, puede competir y ganar en escenarios de máxima exigencia.

Luis Enrique, que apenas contó con menos de una semana de entrenamientos previos, volvió a dejar claro que la fortaleza mental y la capacidad de reacción serán pilares de este nuevo proyecto, con el objetivo de seguir conquistando Europa.

