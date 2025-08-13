Arquera de la selección femenina tiene nuevo equipo en Europa: así lo anunciaron

Catalina Pérez, arquera de la selección colombiana femenina. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Catalina Pérez continuará su carrera en el fútbol femenino de Francia tras firmar por una temporada con el Racing de Strasbourg.

La arquera colombiana llega después de disputar la Copa América como suplente de Katherine Tapia, en un paso que busca relanzar su trayectoria internacional.

La guardameta, de 30 años, llega procedente del Werder Bremen de Alemania, en el que pasó las últimas dos temporadas.

Sin embargo, su tiempo en el equipo alemán estuvo marcado por una rotura de ligamento cruzado anterior que le impidió acumular minutos y continuidad.

Con este fichaje, Pérez se convierte en una nueva representante del fútbol colombiano en Francia, en un reto que combina la necesidad de sumar competencia con la oportunidad de consolidarse en una liga exigente y en un club que apuesta por su experiencia y proyección bajo los tres palos.

