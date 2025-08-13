No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial

Arquera de la selección femenina tiene nuevo equipo en Europa: así lo anunciaron

Catalina Pérez pasa de la liga de Alemania, luego de no tener mucha continuidad, a la de Francia.

Redacción Deportes
13 de agosto de 2025 - 08:38 p. m.
Catalina Pérez, arquera de la selección colombiana femenina.
Catalina Pérez, arquera de la selección colombiana femenina.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Catalina Pérez continuará su carrera en el fútbol femenino de Francia tras firmar por una temporada con el Racing de Strasbourg.

La arquera colombiana llega después de disputar la Copa América como suplente de Katherine Tapia, en un paso que busca relanzar su trayectoria internacional.

Vínculos relacionados

EN VIVO: PSG le empató 2-2 a Tottenham en la Supercopa de Europa: habrá penaltis
Sebastián Montoya: “La presión más grande es la que yo pongo en mí mismo”
Venus Williams jugará el US Open 2025 a sus 45 años

La guardameta, de 30 años, llega procedente del Werder Bremen de Alemania, en el que pasó las últimas dos temporadas.

Sin embargo, su tiempo en el equipo alemán estuvo marcado por una rotura de ligamento cruzado anterior que le impidió acumular minutos y continuidad.

Con este fichaje, Pérez se convierte en una nueva representante del fútbol colombiano en Francia, en un reto que combina la necesidad de sumar competencia con la oportunidad de consolidarse en una liga exigente y en un club que apuesta por su experiencia y proyección bajo los tres palos.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Por Redacción Deportes

Temas recomendados:

Catalina Pérez

Selección Colombia

Selección Femenina

Selecciión Colombia Femenina

Estrasburgo

Liga de Francia

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar