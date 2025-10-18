Logo El Espectador
América se quedó con el clásico vallecaucano y se acerca al grupo de los ocho

El cuadro escarlata fue más eficiente en Palmira y, con goles de Cristian Barrios y Josen Escobar, se impuso 2-0 al Cali.

Daniel Bello
19 de octubre de 2025 - 03:30 a. m.
Deportivo Cali y América aspiran a meterse entre los ocho mejores de la Liga BetPlay.
Foto: América de Cali
América de Cali se quedó con una nueva edición del clásico vallecaucano, disputado este sábado en Palmira, tras imponerse 2-0 al Deportivo Cali. El equipo de David González logró un triunfo clave que lo mantiene vivo en la lucha por entrar al grupo de los ocho.

El arranque fue de vértigo. Antes del primer minuto, el cuadro azucarero rozó la apertura del marcador con un remate de Jhon Aponzá que se estrelló en el palo derecho del arco defendido por Jorge Soto. La visita reaccionó y el partido fue de ida y vuelta.

Sobre la primera media hora de juego llegó la recompensa para los escarlatas. Luis Ramos recibió un balón en la frontal y con una asistencia precisa habilitó a Cristian Barrios, quien definió con un remate cruzado imposible para el portero Alejandro Rodríguez.

En la segunda mitad, el conjunto dirigido por Alberto Gamero mostró una versión más ofensiva. Adelantó líneas, tuvo la posesión y generó varias aproximaciones peligrosas, aunque sin la puntería necesaria para igualar el marcador.

América, más práctico, esperó su momento y lo encontró a falta de poco más de un cuarto de hora. El volante samario Josen Escobar vio que tenía espacio suficiente y desde afuera del área soltó un fuerte derechazo que significó el 2-0 definitivo.

Con este resultado, América llegó a 20 puntos y ocupa la décima posición, a solo uno del octavo lugar (Santa Fe), mientras que el Deportivo Cali, también con 20 unidades, es duodécimo por diferencia de gol. Las próximas jornadas serán claves para saber quiénes clasifican a la próxima ronda.

En otros resultados de la jornada sabatina de la Liga BetPlay Dimayor, Deportivo Pasto y Atlético Nacional empataron 2-2 en el estadio Libertad; Águilas Doradas superó 1-0 a Alianza FC en Rionegro, y Junior, nuevo líder del campeonato, remontó en el Barranquilla para vencer 3-2 a Deportivo Pereira.

