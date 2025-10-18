Liga BetPlay: Nacional rescató un punto en su visita a Pasto

Dairon Asprilla abrió el marcador en el empate entre Deportivo Pasto y Atlético Nacional (2-2). Foto: Atlético Nacional

Deportivo Pasto y Atlético Nacional empataron 2-2 este sábado en el estadio Libertad, en duelo correspondiente a la jornada 16 de la Liga BetPlay Dimayor. Cuando parecía que el partido iba a terminar a favor de los nariñenses, un penalti de Jorman Campuzano decretó la igualdad.

El equipo dirigido por Diego Arias se adelantó en el marcador al minuto 13, gracias a un potente remate de Dairon Asprilla, quien aprovechó un espacio desde la media distancia y clavó el balón en el ángulo superior derecho del arco defendido por Víctor Cabezas.

Sin embargo, al minuto 27, Asprilla pasó de héroe a villano: en una disputa con el central ecuatoriano Luis Caicedo, el extremo antioqueño lanzó un codazo que impactó el rostro de su rival. El árbitro Wilmar Montaño no dudó y le mostró la tarjeta roja directa, dejando a Nacional con diez jugadores.

Con la ventaja numérica, el conjunto local adelantó sus líneas. Antes del descanso, Jeferson Rivas estuvo cerca de empatar con un disparo que se estrelló en el palo, aviso de lo que llegaría después.

En el complemento, el delantero antioqueño se tomó revancha. Al minuto 55, recibió un pase preciso del volante bogotano Mauricio Castaño y con un zurdazo venció la resistencia del arquero Luis Marquínez para equilibrar el marcador.

Parecía que no habría más emociones, pero cuando el cronómetro marcaba el 90+3, los volcánicos remontaron. David Camacho, quien había ingresado en la segunda parte, conectó de cabeza un centro de Facundo Boné y envió el balón al fondo de la red, decretando el 2-1 que parecía definitivo.

Sin embargo, Nacional rescató un punto gracias a un penalti que Jorman Campuzano transformó en el 2-2. El volante cesarense tuvo la oportunidad de marcar luego de que el portero Cabezas cometiera juega peligroso dentro del área.

Con el empate, el equipo antioqueño llegó a 28 unidades y se mantiene cuarto en la tabla de posiciones, muy cerca de asegurar su presencia en los cuadrangulares semifinales. Por su parte, Pasto sigue sin levantar cabeza: ocupa la posición 18 con 13 puntos.

El líder de la Liga BetPlay sigue siendo Atlético Bucaramanga, con 30 puntos, seguido por Independiente Medellín, también con 30, tras su reciente victoria 3-1 sobre Fortaleza CEIF. El cuadro leopardo visitará este martes a Millonarios, en uno de los duelos más atractivos de la fecha 16.

