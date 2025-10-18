Estas son las convocadas de Colombia para las eliminatorios del mundial femenino

Linda Caicedo es una de las figuras de la selección femenina de Colombia. Foto: EFE - Jose Jácome

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La selección femenina de Colombia ya tiene su primera lista de convocadas para encarar el nuevo camino hacia el Mundial de Brasil 2027. El técnico Ángelo Marsiglia dio a conocer este sábado los nombres de las 23 jugadoras que afrontarán las dos primeras jornadas de la Liga de Naciones de la Conmebol, torneo que servirá como clasificatorio a la próxima cita orbital.

El debut de la Tricolor será el viernes 24 de octubre ante Perú, en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. Cuatro días más tarde, el 28 de octubre, viajará a Quito para medirse con Ecuador en el Rodrigo Paz Delgado, donde hace un par de meses disputó la final de la Copa América Femenina.

Entre las convocadas se destaca la presencia de Linda Caicedo, quien generó preocupación a mitad de semana al retirarse con molestias físicas en el más reciente duelo del Real Madrid. SIn embargo, solo fue un susto y pudo ser citada por Marsiglia.

En cambio, la gran ausencia es Mayra Ramírez, figura del Chelsea, quien fue operada por una lesión en el tendón de la corva y estará fuera de las canchas hasta 2026. Otra ausencia que llama la atención es la de la histórica Catalina Usme, actualmente en Universitario de Perú.

Marsiglia incluyó también nombres que no tienen tanto rodaje como internacionales. Kelly Caicedo, Greicy Landázuri, Juana Ortegón e Ivonne Chacón aparecen como las principales novedades. El grupo combina futbolistas que militan en 10 países.

Estas son las convocadas

Arqueras: Luisa Agudelo (Cali), Katherine Tapia (Palmeiras), Natalia Giraldo (América).

Defensas: Mary José Álvarez (Nacional), Daniela Arias (San Diego Wave), Carolina Arias (América), Ana María Guzmán (Palmeiras), Jorelyn Carabalí (Brighton), Daniela Caracas (Espanyol), Yirleidis Quejada (Pachuca), Kelly Caicedo (Cali).

Mediocampistas: Lorena Bedoya (Cruzeiro), Ilana Izquierdo (Atlético San Luis), Daniela Montoya (Gremio), Juana Ortegón (Santa Fe), Marcela Restrepo (Monterrey), Leicy Santos (Washington Spirit).

Delanteras: Linda Caicedo (Real Madrid), Wendy Bonilla (Pumas), Ivonne Chacón (Chicago Stars), Greicy Landázuri (Palmeiras), Valerin Loboa (Portland Thorns), Manuela Pavi (West Ham).

Con esta convocatoria, Marsiglia inicia su primer gran reto tras quedar subcampeón de la Copa América Femenina de este año. Para la tricolor estos primeros dos duelos de la Liga de Naciones de la Conmebol son claves para encaminar desde temprano la clasificación al Mundial de 2027.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador