América sumó un empate que complica sus aspiraciones en la Liga BetPlay

América y Envigado, en la Liga BetPlay. Foto: América, vía X

América de Cali dejó escapar un triunfo clave en el Pascual Guerrero y terminó empatando 1-1 con Envigado en la jornada 13 de la Liga BetPlay.

Luis Ramos abrió el marcador al minuto 51 con un remate dentro del área que ilusionaba a los escarlatas, pero sobre el final apareció Bayron Garcés para sorprender a Joel Graterol con una definición por encima que selló la igualdad.

El equipo vallecaucano tuvo la gran oportunidad de encaminar el partido en el primer tiempo, pero Rafael Carrascal falló un penalti que atajó Juan Pablo Montoya, figura del encuentro junto a Ramos y Garcés.

Con más de 69 % de posesión, América no logró traducir su dominio en el resultado y volvió a mostrar dificultades para sostener la ventaja en casa.

Con este empate, América llegó a 14 puntos y se ubica en la casilla 13, a cuatro unidades de los puestos de clasificación.

El sueño de remontar para meterse entre los ocho empieza a desvanecerse, mientras que Envigado, que suma 13 puntos, respira en el fondo de la tabla, pero sigue comprometido en la lucha por no descender.

