Barcelona le remontó a Real Sociedad y es el nuevo líder de LaLiga EA Sports

Barcelona es nuevo líder de LaLiga EA Sports 2025/2026. Este domingo, el equipo dirigido por Hansi Flick derrotó 2-1 a la Real Sociedad en el Olímpico de Montjuic y aprovechó la caída de Real Madrid frente al Atlético para adueñarse de la cima de la tabla.

Los blaugranas llegaron a 19 puntos en siete jornadas, uno más que los merengues, mientras Villarreal completa el podio provisional del campeonato español con 16 unidades.

El sábado, el derbi madrileño en el Wanda Metropolitano dejó un resultado sorpresivo: Atlético aplastó 5-2 al Madrid, hasta entonces líder. El golpe abrió la puerta para que Barcelona escalara al primer puesto, pero el camino en casa no fue sencillo.

Sobre la primera media hora, los de San Sebastián sorprendieron. Ander Barrenetxea envió un centro a media altura que encontró a Álvaro Odriozola en el área chica, atento para empujar el balón y vencer la resistencia de Wojciech Szczesny.

La respuesta blaugrana llegó en una acción de balón parado. El extremo inglés Marcus Rashford ejecutó un córner desde la derecha y el defendor francés Jules Koundé, con un anticipo en el primer palo, firmó de cabeza el empate justo antes del descanso.

La segunda mitad tuvo como protagonista a Lamine Yamal, quien volvió tras superar una lesión que lo había marginado en las última semanas. El joven extremo español desbordó por la banda derecha y envió un centro preciso que el polaco Robert Lewandowski transformó en la remontada catalana.

El dominio del Barça fue evidente a lo largo del partido. Con cerca del 80% de posesión y cinco veces más remates a puerta que su rival, la ventaja pudo ser mayor. No obstante, lo importante para Flick y sus dirigidos fue asegurar los tres puntos y treparse al liderato.

