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América de Cali consiguió una victoria importante este martes 24 de noviembre al derrotar 2-1 a Deportivo Cali en el estadio Olímpico Pascual Guerrero, por la segunda fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay. El conjunto escarlata se quedó con el primer clásico vallecaucano de esta fase y llegó a cuatro puntos en la tabla de posiciones.
El gran protagonista de la noche fue Tomás Ángel, quien abrió el marcador al minuto 38 y amplió la ventaja apenas comenzado el segundo tiempo, al 46′. Deportivo Cali reaccionó rápidamente y descontó al minuto 50 por intermedio de ‘Titi’ Rodríguez, pero no consiguió encontrar el empate.
Con este resultado, América llegó a cuatro unidades y se mantiene en la pelea por el liderato del Grupo B, mientras que Deportivo Cali se quedó con un punto. En la próxima jornada, los escarlatas visitarán a Millonarios en un duelo directo por la cima, mientras que los azucareros recibirán a Atlético Bucaramanga.
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Así fue el América vs. Deportivo Cali: minito a minuto del partido de la Liga BetPlay
Finaliza el partido
90+5’ América 🔴🔴 2-1 🟢⚪️ Deportivo Cali: El cuadro escarlata se lleva la victoria. Deportivo Cali intentó hasta el último minuto, pero no logró igualar el marcador.
Cali va por el empate
75’ América 🔴🔴 2-1 🟢⚪️ Deportivo Cali: El conjunto visitante va con todo al ataque a igualar el marcador.
¡Goooool de Deportivo Cali!
51’ América 🔴🔴 2-1 🟢⚪️ Deportivo Cali: Y llegó rápido el descuento de Deportivo Cali. Tití Rodríguez marca el descuento.
¡Gooool de América!
48’ América 🔴🔴 2-0 🟢⚪️ Deportivo Cali: Volvió a aparecer Tomás Ángel. El delantero del cuadro escarlata aumentó el marcador.
Inicia el segundo tiempo
45’ América 🔴🔴 1-0 🟢⚪️ Deportivo Cali: Ya vuelve a rodar el balón en el Pascual Guerrero.
Finaliza el primer tiempo
45’ América 🔴🔴 1-0 🟢⚪️ Deportivo Cali: la primera parte del compromiso llegó a su fin. América se va al descanso en ventaja.
¡Gooool de América!
37’ América 🔴🔴 1-0 🟢⚪️ Deportivo Cali: Se abrió el marcador en el Pascual. Tomás Ángel marca el primero de la noche y pone en ventaja al cuadro escarlata.
América cerca del primero
15’ América 🔴🔴 0-0 🟢⚪️ Deportivo Cali: El cuadro escarlata quiere abrir el marcador.
Inicia el partido
01’ América 🔴🔴 0-0 🟢⚪️ Deportivo Cali: Ya rueda el balón en el Pascual Guerrero.
Los inicialistas de Deportivo Cali
Los titulares de América
¿A qué hora y dónde ver el partido América vs. Cali?
- Fecha: martes 24 de noviembre de 2026.
- Hora: 8:30 p. m.
- Estadio: Olímpico Pascual Guerrero.
- Competencia: fecha 2, cuadrangulares semifinales, Grupo B.
- Transmisión: Win Sports +.
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