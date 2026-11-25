Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura América venció 2-1 a Cali y se quedó con el clásico vallecaucano en los cuadrangulares Diego Alejandro Daza Gómez Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

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América de Cali consiguió una victoria importante este martes 24 de noviembre al derrotar 2-1 a Deportivo Cali en el estadio Olímpico Pascual Guerrero, por la segunda fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay. El conjunto escarlata se quedó con el primer clásico vallecaucano de esta fase y llegó a cuatro puntos en la tabla de posiciones.

El gran protagonista de la noche fue Tomás Ángel, quien abrió el marcador al minuto 38 y amplió la ventaja apenas comenzado el segundo tiempo, al 46′. Deportivo Cali reaccionó rápidamente y descontó al minuto 50 por intermedio de ‘Titi’ Rodríguez, pero no consiguió encontrar el empate.

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Con este resultado, América llegó a cuatro unidades y se mantiene en la pelea por el liderato del Grupo B, mientras que Deportivo Cali se quedó con un punto. En la próxima jornada, los escarlatas visitarán a Millonarios en un duelo directo por la cima, mientras que los azucareros recibirán a Atlético Bucaramanga.

Lea: Millonarios goleó a Bucaramanga en El Campín: las mejores imágenes de la victoria azul

🇦🇹 AMÉ 1️⃣-0️⃣ CAL 🟢



⏱️ ¡COMIENZA EL SEGUNDO TIEMPO EN EL PASCUAL GUERRERO! ❤️‍🔥#AMÉxCAL#LigaBetPlay pic.twitter.com/xU1oavHrZ1 — América de Cali (@AmericadeCali) November 25, 2026

Así fue el América vs. Deportivo Cali: minito a minuto del partido de la Liga BetPlay

90+5’ América 🔴🔴 2-1 🟢⚪️ Deportivo Cali: El cuadro escarlata se lleva la victoria. Deportivo Cali intentó hasta el último minuto, pero no logró igualar el marcador.

75’ América 🔴🔴 2-1 🟢⚪️ Deportivo Cali: El conjunto visitante va con todo al ataque a igualar el marcador.

51’ América 🔴🔴 2-1 🟢⚪️ Deportivo Cali: Y llegó rápido el descuento de Deportivo Cali. Tití Rodríguez marca el descuento.

48’ América 🔴🔴 2-0 🟢⚪️ Deportivo Cali: Volvió a aparecer Tomás Ángel. El delantero del cuadro escarlata aumentó el marcador.

45’ América 🔴🔴 1-0 🟢⚪️ Deportivo Cali: Ya vuelve a rodar el balón en el Pascual Guerrero.

45’ América 🔴🔴 1-0 🟢⚪️ Deportivo Cali: la primera parte del compromiso llegó a su fin. América se va al descanso en ventaja.

37’ América 🔴🔴 1-0 🟢⚪️ Deportivo Cali: Se abrió el marcador en el Pascual. Tomás Ángel marca el primero de la noche y pone en ventaja al cuadro escarlata.

15’ América 🔴🔴 0-0 🟢⚪️ Deportivo Cali: El cuadro escarlata quiere abrir el marcador.

01’ América 🔴🔴 0-0 🟢⚪️ Deportivo Cali: Ya rueda el balón en el Pascual Guerrero.

Estos son los titulares del Deportivo Cali para disputar la edición 348 del Clásico Vallecaucano en el Pascual Guerrero. ⚔️💚 pic.twitter.com/g25CdbuFG0 — Deportivo Cali (@DeportivoCaliCP) November 25, 2026

🇦🇹 ¡Once inicial listo para salir a buscar la victoria! ❤️‍🔥 pic.twitter.com/hoFA88Eq8c — América de Cali (@AmericadeCali) November 25, 2026

Fecha: martes 24 de noviembre de 2026.

Hora: 8:30 p. m.

Estadio: Olímpico Pascual Guerrero.

Competencia: fecha 2, cuadrangulares semifinales, Grupo B.

Transmisión: Win Sports +.

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