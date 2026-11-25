Millonarios vs. Bucaramanga, partido por la segunda fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-II.
Foto: Gustavo Torrijos
Alberto Gamero, técnico de Millonarios.
Foto: Gustavo Torrijos
Pablo Peirano, técnico de Bucaramanga.
Foto: Gustavo Torrijos
Francisco Chaverra y su remate en el partido Millonarios vs. Bucaramanga.
Foto: Gustavo Torrijos
Francisco Chaverra, jugador de Millonarios.
Foto: Gustavo Torrijos
Partido Millonarios vs. Bucaramanga.
Foto: Gustavo Torrijos
José García, jugador de Bucaramanga, celebrando su gol.
Foto: Gustavo Torrijos
Rodrigo Contreras, jugador de Millonarios, celebrando su gol contra Bucaramanga.
Foto: Gustavo Torrijos
Emerson Batalla, jugador de Bucaramanga, con el balón.
Foto: Gustavo Torrijos
Bucaramanga perdió 4-1 en El Campín.
Foto: Gustavo Torrijos
Jugadores de Millonarios y Bucaramanga.
Foto: Gustavo Torrijos
Francisco Chaverra, jugador de Millonarios, celebrando su gol.
Foto: Gustavo Torrijos
Rodrigo Contreras, jugador de Millonarios, celebrando su gol contra Bucaramanga.
Foto: Gustavo Torrijos
Rodrigo Contreras, jugador de Millonarios, celebrando su gol contra Bucaramanga.
Foto: Gustavo Torrijos
José García, jugador de Bucaramanga, celebrando su gol en el partido contra Millonarios.
Foto: Gustavo Torrijos
🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador
Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 Tik Tok y 📱Facebook
Publicidad
Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación