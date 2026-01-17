América venció a Internacional de Bogotá en su estreno en Liga BetPlay 2026: hubo polémica

Yeison Guzmán, con un doblete, fue la figura de América en la victoria sobre Inter de Bogotá (3-0). Foto: América de Cali

América de Cali se estrenó este sábado en la Liga BetPlay 2026-I con una victoria contundente sobre Internacional de Bogotá (3-0) en el Pascual Guerrero. La figura del encuentro fue el antioqueño Yeison Guzmán, autor de un doblete.

Fue también una jornada especial, aunque agridulce para el equipo capitalino, que jugó el primer partido oficial de su historia tras cambiar de nombre e identidad. El nuevo integrante de la primera división del fútbol profesional colombiano heredó la ficha del desaparecido Equidad.

Los Diablos Rojos tomaron la iniciativa desde el primer minuto y controlaron las acciones. Apenas 13 minutos tardó Yeison Guzmán en abrir el marcador. El volante antioqueño recibió una asistencia de Rafael Carrascal apenas afuera del área y con un derechazo potente al primer palo rompió el cero.

El de este sábado fue el primer partido de David González como técnico de América desde la línea. El entrenador ya estaba a cargo del equipo en septiembre pasado, pero recién este semestre pudo dirigir desde el banquillo, pues ese mismo torneo dirigió primero a Millonarios.

El local no levantó el pie del acelerador y sobre la primera media hora de juego estiró la ventaja con un lanzamiento desde el punto penalti. Yulián Gómez derribó a Mateo Castillo dentro del área y Guzmán, desde los 12 pasos, engañó al portero Wuílker Faríñez con un remate cruzado.

En la segunda mitad América mantuvo el control y siempre se vio más cerca del tercero que Inter del descuento. Sobre el minuto 71 llegó una nueva anotación escarlata, cuando Joel Romero, de media distancia, lanzó un potente remate que se metió por el ángulo.

Sin embargo, no todo fue positivo para América, pues Darwin Machís, extremo venezolano que hizo su debut tras ingresar en el cierre del partido, tuvo un debut amargo tras irse expulsado apenas seis minutos después de ingresar por juego peligroso.

La polémica del América vs. Inter de Bogotá

Sobre el minuto 19 ocurrió la polémica de la tarde, cuando Mateo Castillo se sacó de encima a Yulián Gómez dentro del área y disparó a puerta. Faríñez alcanzó a desviar el remate pero no pudo evitar que la pelota siguiera su camino.

Antes de que la pelota entrara por completo, el defensor central venezolano Carlos Vivas pone la pierna para evitar la caída de su arco. La pelota da en el travesaño y, luego de picar en la línea final es despejada por el argentino Agustín Irazoque.

Algunos jugadores de América miraron al árbitro para ver si señalaba al centro del campo -el gesto que se utiliza para indicar un gol-, pero el colegiado siguió como si nada. El VAR revisó la acción y no consideró que fuera necesario avisarle al central sobre una presunta anotación.

Cabe recordar que en Colombia no hay Tecnología de Línea de Gol (GLT por sus siglas en inglés). Las cámaras que utiliza el VAR para determinar qué pasó en este tipo de acciones son las mismas de la transmisión televisiva. Ningún ángulo mostraba que el balón hubiese entrado en su totalidad, por lo el marcador permaneció 1-0 hasta que Guzmán firmó su doblete.

América estrenó nueva camiseta, ¿cuánto vale y dónde conseguirla?

América también presentó este sábado su nueva camiseta para la temporada 2026. Tras tres años de relación con la multinacional francesa Le Coq Sportif, el cuadro escarlata anunció que a partir de 2026 vestiría una indumentaria confeccionada por los británicos de Reebok.

La nueva prenda de los Diablos Rojos respeta el tradicional color rojo, el cuál está presente en la totalidad del manto escarlata. Con un tono más oscuro se suman unas cuantas líneas delgadas y verticales.

Esta camiseta de América cuenta con además con detalles en blanco tanto en los puños de los mangas como en el cuello, el cual tiene forma de V. Debajo del cuello aparece en letras doradas el año en el que se fundó el equipo (1942).

