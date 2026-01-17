EN VIVO: minuto a minuto de Atlético Nacional vs. Boyacá Chicó en la Liga BetPlay 2026

Así quedó la tabla de posiciones tras la goleada de Nacional a Medellín en liga Foto: Atlético Nacional

Atlético Nacional arranca este sábado su camino en la Liga BetPlay 2026. Su primer examen tendrá lugar en el Atanasio Girardot y será ante Boyacá Chicó. La primera jornada del fútbol profesional colombiano ya completó la mitad de su calendario.

El cuadro verdolaga, bajo la dirección de Diego Arias, es en la previa el favorito a quedarse con los tres puntos. Los antioqueños aspiran a comenzar con el pie derecho este semestre, en el que aspiran a ser campeones tras dos ligas consecutivas en los que no lograron clasificar a la final.

La visita, en cambio, necesita sumar para no complicar su estancia en la categoría. Los boyacenses son antepenúltimos en esa tabla, por lo que el riesgo de descender, al menos en el arranque de la temporada, es la principal urgencia del plantel dirigido por Flabio Torres.

Minuto a minuto de Atlético Nacional vs. Boyacá Chicó en la primera fecha de la Liga BetPlay 2026:

Diego Arias dispuso de un 4-2-3-1 para enfrentar a Chicó: David Ospina en el arco; Andrés Román, Simón García, William Tesillo y Milton Casco en defensa, Juan Manuel Zapata, Edwin Cardona y Juan Manuel Rengifo en la mitad; y Andrés Sarmiento, Dairon Asprilla y Marlos Moreno en el ataque.

La temperatura en Medellín rondará entre los 20° y 25° grados centígrados en la noche de este sábado. La probabilidad de precipitaciones será de 10%, mientras que la humedad ronda el 42%.

