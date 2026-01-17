Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial

Arsenal empató y desperdició una oportunidad clave: así quedó la tabla en la Premier League

Con el triunfo del United en el clásico de Manchester, Arsenal tuvo la oportunidad de estirar su ventaja en la cima de la tabla, pero no logró romper el cero contra Nottingham Forest.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Deportes y Agencia AFP
17 de enero de 2026 - 08:54 p. m.
Con el triunfo del United en el clásico de Manchester, Arsenal tuvo la oportunidad de estirar su ventaja en la cima de la tabla, pero no logró romper el cero contra Nottingham Forest.
Con el triunfo del United en el clásico de Manchester, Arsenal tuvo la oportunidad de estirar su ventaja en la cima de la tabla, pero no logró romper el cero contra Nottingham Forest.
Foto: AFP - BEN STANSALL
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Arsenal, líder destacado de la Premier League, no pasó del empate sin goles en su visita al Nottingham Forest, pero dos de sus perseguidores, Manchester City y Liverpool, no aprovecharon la ocasión para acercarse al liderato.

El City perdió 2-0 en el derbi de Mánchester y el Liverpool empató 1-1 en Anfield ante el Burnley, penúltimo clasificado.

Vínculos relacionados

A los 70 años, Javier Vélez brilló en el Rally Dakar y ganó la categoría Classic H4
Atlético Nacional confirmó la llegada de un extremo de la selección de Venezuela: así juega
Bayern Múnich sumó su tercera goleada en el 2026: vea los tantos del 5-1 a RB Leipzig

El Arsenal es líder con 50 puntos, siete más que el City (2º) y el Aston Villa (3º), que el domingo podría colocarse segundo en la clasificación si puntúa contra el Everton en casa, y el Liverpool (4º), vigente campeón, sigue muy descolgado, a 14 puntos de los Gunners.

Pese a su privilegiada posición, Arsenal tiene argumentos para lamentarse de lo ocurrido. Cuando saltó al césped del City Ground de Nottingham ya conocía los resultados de sus rivales, por lo que perdió una gran ocasión para dar la puntilla casi definitiva al campeonato y acercarse a un título que se le resiste desde 2004.

Ocasión perdida para los Gunners

Y por lo visto en el césped, los hombres de Mikel Arteta “perdieron” dos puntos que pueden acabar siendo de oro. Los Gunners tuvieron muchas ocasiones para marcar (15 disparos a puerta) y el arquero español David Raya apenas tuvo trabajo.

Video Thumbnail

Antes, el Liverpool puede haber dicho definitivamente adiós a las posibilidades de revalidar el título tras su cuarto empate consecutivo, 1-1 ante el Burnley.

La visita del penúltimo clasificado a Anfield parecía una ocasión propicia para el Liverpool sumara los tres puntos y dominó la primera parte, teniendo premio en el minuto 42 cuando el alemán Florian Wirtz abrió el marcador.

Antes, a la media hora, el húngaro Dominik Szoboszlai falló un penal que podría haber dado una ventaja cómoda a los locales al descanso.

Video Thumbnail

Wirtz tuvo un par de ocasiones al inicio del segundo periodo para sentencia, pero el ex del Leverkusen falló y fue el Burnley el que acabó marcando, por medio de Marcus Edwards, que batió de disparo cruzado al brasileño Alisson Becker (65).

El Liverpool lo intentó hasta el final y anotó de nuevo, pero el gol del francés Hugo Ekitiké fue anulado por haber tocado la pelota con la mano antes de su remate a la red (78).

Primera victoria de Rosenior con Chelsea

En Stamford Bridge, el Chelsea logró su primera victoria desde que se sienta en el banquillo Liam Rosenior (2-0 contra el Brentford).

El portugués João Pedro (26′) y Cole Palmer de penal (76′) fueron los autores de los goles de los Blues, que con la victoria alcanza los 34 puntos y asciende a la sexta posición del campeonato, a dos puntos del Liverpool y uno del Manchester United en la pelea por los puestos de Champions.

Video Thumbnail

En el primer partido del sábado, en el derbi de Mánchester, el United venció por 2-0 al City (goles del camerunés Bryan Mbeumo en el 64′ y de Patrick Dorgu en el 76), en el debut en el banquillo local de Michael Carrick.

El entrenador de Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, molesto con la dirigencia

En los otros partidos del sábado, el West Ham derrotó por 2-1 al Tottenham en un derbi londinense, mientras que Sunderland y Leeds superaron en su casa al Crystal Palace y Fulham, respectivamente.

Tras la derrota, el entrenador del Crystal Palace Oliver Glasner, que esta semana anunció que se marchará del club londinense al término de la temporada, explotó contra sus dirigentes ante el inminente traspaso de su capitán Marc Guéhi al City.

“Tengo la impresión de que estamos abandonados, No tengo reproches a los jugadores. Han hecho todo lo que han podido desde hace semanas, incluso meses. Tenemos solo 12 o 13 jugadores disponibles y no sentimos ningún apoyo” del club, aseguró.

“Lo peor es vender a tu capitán la víspera de un partido de Premier League”, añadió Glasner, que el viernes ya dio por hecho el traspaso de Guéhi pese a que no es oficial.

Glasner dio al Palace los dos únicos títulos de su historia (la FA Cup la temporada pasada y la Community Shield al comienzo de la actual), pero ha visto cómo el club ha vendido a varios de sus mejores jugadores

Así está la tabla de la Premier League

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Por Redacción Deportes

Por Agencia AFP

Temas recomendados:

Arsenal

Arsenal Manchester City

Arsenal vs. Forest

Arsenal vs. Nottingham Forest

Manchester United

Liverpool

Tabla de posiciones

Premier League

Inglaterra

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.