El colombiano Tomás Restrepo sigue en carrera para conseguir su primer título en el LAAC

Tomás Restrepo (-2) continúa como el mejor de los golfistas colombianos en el Latin America Amateur Championship 2026, torneo que se disputa en el Lima Golf Club de la capital peruana y que este sábado puso fin a su tercera ronda de competencia con un tablero de posiciones mucho más apretado de lo que lucía al término del viernes.

Restrepo no estuvo ‘fino’ con sus golpes de salida y esto lo puso en aprietos a lo largo de una jornada en la que debió salvar muchos pares pegando desde afuera de las ‘calles’, tal como ocurrió en el hoyo 18 cuando logró un approach y un putt importantes para darse posibilidades de cara al domingo, día final del torneo.

“Estoy muy feliz por la ronda de hoy, no tanto por el resultado sino por la forma en la que la luché. Fue una ronda muy desgastante, no le pegué bien desde el tee y este campo requiere siempre pegar buenos tiros. Sin embargo, estoy feliz por la forma en la que resolví estos fallos y seguimos en la pelea”, aseguró el colombiano al final de la jornada.

“Para mañana mis expectativas son las mismas, creo que hoy me fijé mucho en el resultado y eso lo cambiaré para mañana. Por momentos la ronda se me iba yendo, empecé a fijarme demasiado en el tablero y esa no es la forma en la que yo juego. Así que lo importante es que pude volver y sigo emocionado para mañana porque todavía queda mucho golf”, remarcó Restrepo.

Detrás de Tomás, entre el grupo de colombianos, aparece Santiago Rivas, que tuvo un cierre difícil en su ronda, luego de una pelota fuera de límites que se tradujo en un doble bogey costoso, pues sin este se hubiera mantenido en el top 10 del torneo.

En una jornada con algunas sorpresas y en la que los golfistas colombianos que superaron el corte no pudieron hacer mucho para acercarse a la punta, el manizaleño mantuvo la calma y, pese a que su golf no brilló, sí le permitió igualar el par del campo para seguir cerca de la cima, donde ahora aparece el argentino Segundo Oliva Pinto (-5), quien firmó tarjeta de 64 golpes y el domingo saldrá al campo como único líder.

Oliva Pinto, uno de los jugadores más experimentados en esta competencia, pese a su corta edad (26 años), sabe estar arriba y nunca ha finalizado por fuera del top 15 en este evento, un hecho que, sin duda, refleja lo bien que le sienta el torneo aficionado más importante de la región.

Detrás de Oliva, empatados con cuatro golpes bajo par aparecen el brasilero Eduardo Matarazzo, que firmó tarjeta de 66 golpes el sábado y el argentino Andy Schonbaum, líder hasta el viernes y que cerró con un 72 luego de un doble bogey en el hoyo 18.

Así terminó el tablero previo a la última ronda del Latin America Amateur Championship 2026:

8. Tomás Restrepo (-2)

T12. Santiago Rivas (+2)

T26. Carlos Ardila (+6)

T26. Emilio Vélez (+6)

T30. Daniel Faccini (+7)

