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América de Cali y Deportivo Cali protagonizarán este martes 24 de noviembre una nueva edición del clásico vallecaucano, esta vez por la segunda fecha del Grupo B de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026-II. El compromiso se disputará en el estadio Olímpico Pascual Guerrero, a partir de las 8:30 p. m., en un duelo que puede empezar a marcar diferencias en la lucha por el cupo a la final.
Los dos equipos llegan con un punto después de su estreno en esta instancia. América empató 2-2 contra Atlético Bucaramanga en condición de visitante, con anotaciones de Jhon Murillo y Tomás Ángel. Por su parte, Deportivo Cali igualó 0-0 contra Millonarios en Palmaseca. Por eso, ambos necesitan una victoria para tomar ventaja en un grupo que comenzó completamente igualado.
El antecedente más reciente entre ambos se presentó el pasado 7 de noviembre, cuando empataron sin goles en el Pascual Guerrero, durante el todos contra todos. Ahora, con los cuadrangulares en marcha y la posibilidad de acercarse a la final del campeonato, escarlatas y azucareros buscarán quedarse con los tres puntos. Siga aquí el minuto a minuto de América vs. Deportivo Cali, con las alineaciones, goles, jugadas destacadas y todas las incidencias del clásico vallecaucano.
América vs. Deportivo Cali: minito a minuto del partido de la Liga BetPlay
Finaliza el primer tiempo
45’ América 🔴🔴 1-0 🟢⚪️ Deportivo Cali: la primera parte del compromiso llegó a su fin. América se va al descanso en ventaja.
¡Gooool de América!
37’ América 🔴🔴 1-0 🟢⚪️ Deportivo Cali: Se abrió el marcador en el Pascual. Tomás Ángel marca el primero de la noche y pone en ventaja al cuadro escarlata.
América cerca del primero
15’ América 🔴🔴 0-0 🟢⚪️ Deportivo Cali: El cuadro escarlata quiere abrir el marcador.
Inicia el partido
01’ América 🔴🔴 0-0 🟢⚪️ Deportivo Cali: Ya rueda el balón en el Pascual Guerrero.
Los inicialistas de Deportivo Cali
Los titulares de América
¿A qué hora y dónde ver el partido América vs. Cali?
- Fecha: martes 24 de noviembre de 2026.
- Hora: 8:30 p. m.
- Estadio: Olímpico Pascual Guerrero.
- Competencia: fecha 2, cuadrangulares semifinales, Grupo B.
- Transmisión: Win Sports +.
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