América y Cali empataron el clásico caleño: así quedó la pelea por el punto invisible

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura América le gana 1-0 a Cali, en vivo: siga el minuto a minuto de la Liga BetPlay 2026-II Diego Alejandro Daza Gómez Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

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América de Cali y Deportivo Cali protagonizarán este martes 24 de noviembre una nueva edición del clásico vallecaucano, esta vez por la segunda fecha del Grupo B de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026-II. El compromiso se disputará en el estadio Olímpico Pascual Guerrero, a partir de las 8:30 p. m., en un duelo que puede empezar a marcar diferencias en la lucha por el cupo a la final.

Los dos equipos llegan con un punto después de su estreno en esta instancia. América empató 2-2 contra Atlético Bucaramanga en condición de visitante, con anotaciones de Jhon Murillo y Tomás Ángel. Por su parte, Deportivo Cali igualó 0-0 contra Millonarios en Palmaseca. Por eso, ambos necesitan una victoria para tomar ventaja en un grupo que comenzó completamente igualado.

El antecedente más reciente entre ambos se presentó el pasado 7 de noviembre, cuando empataron sin goles en el Pascual Guerrero, durante el todos contra todos. Ahora, con los cuadrangulares en marcha y la posibilidad de acercarse a la final del campeonato, escarlatas y azucareros buscarán quedarse con los tres puntos. Siga aquí el minuto a minuto de América vs. Deportivo Cali, con las alineaciones, goles, jugadas destacadas y todas las incidencias del clásico vallecaucano.

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América vs. Deportivo Cali: minito a minuto del partido de la Liga BetPlay

45’ América 🔴🔴 1-0 🟢⚪️ Deportivo Cali: la primera parte del compromiso llegó a su fin. América se va al descanso en ventaja.

37’ América 🔴🔴 1-0 🟢⚪️ Deportivo Cali: Se abrió el marcador en el Pascual. Tomás Ángel marca el primero de la noche y pone en ventaja al cuadro escarlata.

15’ América 🔴🔴 0-0 🟢⚪️ Deportivo Cali: El cuadro escarlata quiere abrir el marcador.

01’ América 🔴🔴 0-0 🟢⚪️ Deportivo Cali: Ya rueda el balón en el Pascual Guerrero.

Estos son los titulares del Deportivo Cali para disputar la edición 348 del Clásico Vallecaucano en el Pascual Guerrero. ⚔️💚 pic.twitter.com/g25CdbuFG0 — Deportivo Cali (@DeportivoCaliCP) November 25, 2026

🇦🇹 ¡Once inicial listo para salir a buscar la victoria! ❤️‍🔥 pic.twitter.com/hoFA88Eq8c — América de Cali (@AmericadeCali) November 25, 2026

Fecha: martes 24 de noviembre de 2026.

Hora: 8:30 p. m.

Estadio: Olímpico Pascual Guerrero.

Competencia: fecha 2, cuadrangulares semifinales, Grupo B.

Transmisión: Win Sports +.

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