América vs. Fluminense: hora y dónde ver el juego de octavos en Sudamericana

Este martes, el Pascual Guerrero se viste de noche continental. América de Cali abre su llave de octavos de final de la CONMEBOL Sudamericana 2025 recibiendo a Fluminense, un rival con historia, peso y aspiraciones altas. Los escarlatas saben que este primer capítulo en casa puede marcar la diferencia en una serie que, históricamente, les ha sido esquiva.

Un muro que nunca se ha tumbado

En seis participaciones previas en el torneo, América nunca ha logrado superar esta instancia. Desde el primer intento en 2002 contra Atlético Nacional hasta la eliminación en 2021 frente a Atlético Paranaense, el destino en octavos ha sido invariable: adiós prematuro. Ahora, con la séptima oportunidad en sus manos, la ilusión es la misma, pero la exigencia es mayor.

Los dirigidos por el ‘Polilla’ Da Silva llegan golpeados en la Liga Colombiana tras la derrota ante Tolima, aunque con un pequeño impulso por el avance en Copa Colombia frente a Tigres. Fluminense, por su parte, llega más estable: tres partidos sin derrotas, clasificación en Copa de Brasil sobre Internacional y un leve repunte tras el bache que lo afectó post-Mundial de Clubes.

Figuras y ausencias que pesan

En América, los focos apuntan al peruano Luis Ramos, que en apenas tres partidos ligueros ya acumula dos goles y una asistencia. En el otro bando, la novedad es Kevin Serna, colombiano que se ha ganado el puesto de extremo derecho tras la salida de Jhon Arias. Y, como siempre, Germán Cano: sinónimo de gol y jerarquía para el ‘Flu’.

Para América, ganar en Cali no es solo una cuestión de ventaja numérica; es mandar un mensaje y viajar a Brasil con argumentos sólidos. Para Fluminense, un buen resultado fuera de casa sería medio boleto a cuartos. En el aire, además de la humedad caleña, está la sensación de que esta llave puede ser más pareja de lo que dicen las estadísticas.

El balón rodará en un Pascual que promete rugir. América busca reescribir su historia en la Sudamericana; Fluminense, acercarse a un título que le ha sido esquivo. Lo que está claro es que el margen de error será mínimo desde el pitazo inicial.

Hora y dónde ver América vs. Fluminense en Copa Sudamericana

Fecha: 12 de agosto de 2025

Hora: 7:30 p.m., hora en Colombia

Estadio: Pascual Guerrero de Cali

Transmisión: DGO y DirecTV Sports

