Atlético Nacional vs. São Paulo: hora y dónde ver el juego de Copa Libertadores

Desde 2016, cuando fue campeón, Nacional no ha logrado superar la barrera de los octavos de finales en la Copa Libertadores. Foto: EFE - Stringer

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este martes vuelve a la acción internacional, en Copa Libertadores, Atlético Nacional. El cuadro verdolaga tendrá el primer juego de la ronda de octavos de final este martes en condición de local frente a São Paulo de Brasil.

El equipo dirigido por Javier Gandolfi viene de una sólida victoria en condición de local frente a Alianza con una nómina alterna en Liga BetPlay, pensando en el compromiso internacional.

Por el lado del cuadro brasileño, llega a territorio colombiano tras un triunfo en el ámbito local contra Vitoria en su último encuentro en el Brasileirao.

Desde 2016, cuando fue campeón, Nacional no ha logrado superar la barrera de los octavos de finales en la Copa Libertadores. El gran objetivo este año será poder cortar la mala racha y finalmente poder meterse entre los ocho mejores de Sudamérica.

¿Qué pasó en las últimas participaciones de Atlético Nacional en Libertadores?

2017: Eliminado en la fase de grupos.

2018: Llegó a octavos de final y fue eliminado por Atlético Tucumán.

2019: Eliminado en la tercera fase clasificatoria ante Libertad.

2021: Eliminado en la fase de grupos.

2022: Eliminado en la segunda fase clasificatoria ante Olimpia.

2023: Llegó a octavos de final y fue eliminado por Racing Club de Avellaneda.

2024: Eliminado en la segunda fase clasificatoria ante Nacional de Paraguay.

El técnico argentino-mexicano Javier Gandolfi bajo lupa se aferra a una nómina en la que destacan los internacionales Edwin Cardona, David Ospina y Marino Hinestroza.

Pero el Tricolor paulista, tricampeón de Libertadores (1992, 1993, 2005), aterriza en octavos tras liderar invicto su grupo y recargado luego de recuperar de una lesión de rodilla a su emblema, Lucas Moura.

“Fue uno de los mayores desafíos de mi carrera en términos de lesiones”, admitió el exatacante de Paris Saint-Germain y Tottenham.

Por parte del equipo verdolaga, Gandolfi confirmó la baja en el frente de ataque. Se trata del delantero uruguayo Facundo Batista, quien sufrió una fractura de tabique en el último partido de la liga colombiana. En los próximos días tendrá que ser intervenido quirúrgicamente.

Hora y dónde ver Atlético Nacional vs. São Paulo en los octavos de final de la Copa Libertadores.

Fecha: 12 de agosto de 2025

Hora: 7:30 p.m. hora en Colombia

Estadio: Atanasio Girardot (Medellín)

Transmisión: ESPN y Disney+

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador