Queen Villegas ganó oro en Asunción 2025 y clasificó los juegos en Lima 2027

La colombiana se impuso en la final femenina de BMX Freestyle Park con 81.67 puntos, superando a su hermana Lizsurley y aseguró su presencia en los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Redacción Deportes
11 de agosto de 2025 - 03:30 p. m.
Queen Saray Villegas se coronó campeona en la modalidad Park femenina con una puntuación de 81.67, superando a su hermana Lizsurley Villegas.
Queen Saray Villegas se coronó campeona en la modalidad Park femenina con una puntuación de 81.67, superando a su hermana Lizsurley Villegas.
Foto: FCC
El BMX Freestyle colombiano volvió a demostrar que está en la élite continental. En los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, Queen Saray Villegas se coronó campeona en la modalidad Park femenina con una puntuación de 81.67, superando a su hermana Lizsurley Villegas (76.00) y a la chilena Catalina Henríquez (72.67).

La final tuvo sello colombiano desde el inicio. Queen ejecutó una rutina precisa, combinando técnica, creatividad y una lectura impecable del parque, lo que le permitió mantener la regularidad mostrada en las rondas clasificatorias.

Su actuación no solo le dio la medalla de oro, sino también el boleto directo a los Juegos Panamericanos Lima 2027, un objetivo que había marcado desde el inicio de la temporada.

En la previa, el dominio cafetero ya se había hecho notar: en el Heat 2 clasificatorio, Queen lideró con 82.50 puntos, seguida muy de cerca por Lizsurley con 78.50, en un duelo fraternal que reflejó el altísimo nivel de ambas.

El BMX Freestyle en Colombia vive un momento histórico, y el oro de Queen Villegas en Asunción es una muestra más de que el país no solo compite, sino que marca tendencia en el continente. Con la mira puesta en Lima, la campeona panamericana junior buscará seguir ampliando su legado sobre dos ruedas.

El balance en el primer día dejó dos oros, dos platas y seis bronces, y la tercera posición en el medallero general, solo detrás de Brasil, que suma 11 oros, cinco platas y cinco bronces, y de Chile, que ganó cinco oros, tres platas y dos bronces. En el cuarto lugar está México con un oro, al igual que Estados Unidos.

Con este triunfo, Colombia llegó a la tercera presea dorada en el certamen y una nueva medalla de plata.

Por Redacción Deportes

