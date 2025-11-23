América vs. Junior EN VIVO: siga aquí el minuto a minuto de la Liga BetPlay 2025

América vs. Junior, una de las grandes rivalidades del fútbol colombiano.
Foto: América
Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
En este grupo, llamado de la “muerte”, Junior de Barranquilla visitará a América de Cali en un encuentro que se jugará en el estadio Pascual Guerrero.
En la fecha pasada, el cuadro escarlata resistió 73 minutos el asedio del Atlético Nacional en el Atanasio Girardot, pero al final no logró el empate y terminó cayendo por 1-0, por lo que requiere de la victoria contra el Tiburón, que derrotó a Independiente Medellín por el mismo marcador.
Siga el minuto a minuto del partido
Hace 5 horas
Se viene un partidazo
Actualización claveHace 5 horas
¡Todo listo en el Pascual Guerrero!
Actualización claveHace 5 horas
¡Bienvenidos!
¡Noche de fútbol en el Pascual Guerrero!
🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador
Por Kevin Stiven Ramírez Quintero
Periodista y Podcaster. Adora la crónica, la cultura y hacer periodismo en la calle. Ganador del premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com
Temas recomendados:
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación