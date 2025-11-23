América vs. Junior EN VIVO: siga aquí el minuto a minuto de la Liga BetPlay 2025

América vs. Junior, una de las grandes rivalidades del fútbol colombiano. Foto: América

En este grupo, llamado de la “muerte”, Junior de Barranquilla visitará a América de Cali en un encuentro que se jugará en el estadio Pascual Guerrero.

En la fecha pasada, el cuadro escarlata resistió 73 minutos el asedio del Atlético Nacional en el Atanasio Girardot, pero al final no logró el empate y terminó cayendo por 1-0, por lo que requiere de la victoria contra el Tiburón, que derrotó a Independiente Medellín por el mismo marcador.

Siga el minuto a minuto del partido

¡Noche de fútbol en el Pascual Guerrero!

