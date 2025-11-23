EN VIVO | Medellín vs. Nacional: siga aquí el minuto a minuto del clásico paisa

Partido entre Nacional y Medellín por las semifinales de la Copa BetPlay 2024. Foto: Atlético Nacional

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Siga el minuto a minuto del clásico paisa

45′ ⏱️ | 🔵🔴 DIM 0 vs. 0 NAL 🟢⚪

Duelo muy parejo en el Atanasio Girardot. Medellín es un equipo ordenado, propositivo, pero que ha pecado en ataque; tuvo dos chances claras con Brayan León, pero las desperdició.

Por su parte, Atlético Nacional ha tenido muchísima más profundidad y velocidad, pero a la hora de rematar se ha encontrado con una defensa sólida que no le ha dejado muchos espacios.

¿Quién marcará primero?

38′ ⏱️ | 🔵🔴 DIM 0 vs. 0 NAL 🟢⚪

Ospina no pudo controlar un remate fuerte del DIM y dejó el rebote en el área, León llegó... pero la tiró por encima.

32′ ⏱️ | 🔵🔴 DIM 0 vs. 0 NAL 🟢⚪

Medellín intenta, pero Nacional corta. El Verdolaga trata, pero el Poderoso tiene solidez en la defensa. Ambos han tenido buenas oportunidades, pero pecan en la definición.

23′ ⏱️ | 🔵🔴 DIM 0 vs. 0 NAL 🟢⚪

Jarlan Barrera soltó un remate, Ospina dejó el rebote y Juan David Arizala no remató: el DIM se lo perdió.

13′ ⏱️ | 🔵🔴 DIM 0 vs. 0 NAL 🟢⚪

Medellín aguanta los ataques de Nacional para salir a contragolpear con una gran solidez. Por ahora, el partido está muy abierto.

6′ ⏱️ | 🔵🔴 DIM 0 vs. 0 NAL 🟢⚪

¡Gran jugada de DIM! Cuando se iba calentando el partido, el Poderoso de la Montaña atacó de gran manera y si no fuera por David Ospina, el local ya iría ganando.

2′ ⏱️ | 🔵🔴 DIM 0 vs. 0 NAL 🟢⚪

Una llegada por cada equipo. ¡Promete el partido!

0′ ⏱️ | 🔵🔴 DIM 0 vs. 0 NAL 🟢⚪

¿Quién ganará?

Independiente Medellín y Atlético Nacional ya están en la cancha del Atanasio Girardot para el duelo. Se preparan para los himnos en medio de un impresionante marco entre humo rojo, azul y verde.

¡Tarde de fútbol en el Atanasio Girardot!

El clásico paisa entre Independiente Medellín y Atlético Nacional centra la atención de la segunda jornada de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025, que se disputará este fin de semana, pues ambos equipos llegan con realidades opuestas: el Poderoso de la Montaña perdió y el Verdolaga triunfó en la fecha de apertura.

Gracias a su triunfo contra América de Cali por 1-0, Nacional lidera el Grupo A y saldrá a buscar otra victoria que le permita seguir en esa codiciada posición.

DIM, por otra parte, vive momentos difíciles debido a que en la primera jornada perdió con Junior por idéntico marcador y, por lo tanto, una segunda derrota sería algo cercano a una catástrofe.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador