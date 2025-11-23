Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Colombiano
En VivoActualizado hace 54 segundos

EN VIVO | Medellín vs. Nacional: siga aquí el minuto a minuto del clásico paisa

El clásico paisa promete alta tensión: Nacional llega líder del Grupo A y Medellín busca sobrevivir tras un mal arranque en los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
Kevin Stiven Ramírez Quintero
23 de noviembre de 2025 - 11:37 p. m.
Partido entre Nacional y Medellín por las semifinales de la Copa BetPlay 2024.
Partido entre Nacional y Medellín por las semifinales de la Copa BetPlay 2024.
Foto: Atlético Nacional
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Siga el minuto a minuto del clásico paisa

Actualización claveHace 5 horas

Final del primer tiempo

45′ ⏱️ | 🔵🔴 DIM 0 vs. 0 NAL 🟢⚪

Duelo muy parejo en el Atanasio Girardot. Medellín es un equipo ordenado, propositivo, pero que ha pecado en ataque; tuvo dos chances claras con Brayan León, pero las desperdició.

Vínculos relacionados

¡Cristiano Ronaldo, imparable! Así fue el golazo de chilena que desató la locura en el mundo
Arsenal goleó a Tottenham y es superlíder en Inglaterra: así va la tabla de la Premier
Se inauguraron los Juegos Bolivarianos en Ayacucho y Colombia ya suma sus primeras medallas

Por su parte, Atlético Nacional ha tenido muchísima más profundidad y velocidad, pero a la hora de rematar se ha encontrado con una defensa sólida que no le ha dejado muchos espacios.

¿Quién marcará primero?

Actualización claveHace 5 horas

¡Ay, León!

38′ ⏱️ | 🔵🔴 DIM 0 vs. 0 NAL 🟢⚪

Ospina no pudo controlar un remate fuerte del DIM y dejó el rebote en el área, León llegó... pero la tiró por encima.

Hace 5 horas

Emocionante duelo

32′ ⏱️ | 🔵🔴 DIM 0 vs. 0 NAL 🟢⚪

Medellín intenta, pero Nacional corta. El Verdolaga trata, pero el Poderoso tiene solidez en la defensa. Ambos han tenido buenas oportunidades, pero pecan en la definición.

Hace 5 horas

El gol está cerca

23′ ⏱️ | 🔵🔴 DIM 0 vs. 0 NAL 🟢⚪

Jarlan Barrera soltó un remate, Ospina dejó el rebote y Juan David Arizala no remató: el DIM se lo perdió.

Hace 5 horas

Golpe por golpe

13′ ⏱️ | 🔵🔴 DIM 0 vs. 0 NAL 🟢⚪

Medellín aguanta los ataques de Nacional para salir a contragolpear con una gran solidez. Por ahora, el partido está muy abierto.

Hace 5 horas

¡Se calienta el duelo!

6′ ⏱️ | 🔵🔴 DIM 0 vs. 0 NAL 🟢⚪

¡Gran jugada de DIM! Cuando se iba calentando el partido, el Poderoso de la Montaña atacó de gran manera y si no fuera por David Ospina, el local ya iría ganando.

Hace 5 horas

Ida y vuelta

2′ ⏱️ | 🔵🔴 DIM 0 vs. 0 NAL 🟢⚪

Una llegada por cada equipo. ¡Promete el partido!

Actualización claveHace 5 horas

¡Arranca el partido!

0′ ⏱️ | 🔵🔴 DIM 0 vs. 0 NAL 🟢⚪

¿Quién ganará?

Actualización claveHace 6 horas

¡A la cancha!

Independiente Medellín y Atlético Nacional ya están en la cancha del Atanasio Girardot para el duelo. Se preparan para los himnos en medio de un impresionante marco entre humo rojo, azul y verde.

Actualización claveHace 6 horas

El XI de Atlético Nacional

Actualización claveHace 6 horas

El XI de Medellín

Actualización claveHace 6 horas

¡Bienvenidos!

¡Tarde de fútbol en el Atanasio Girardot!

Hace 5 horas

Previa

El clásico paisa entre Independiente Medellín y Atlético Nacional centra la atención de la segunda jornada de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025, que se disputará este fin de semana, pues ambos equipos llegan con realidades opuestas: el Poderoso de la Montaña perdió y el Verdolaga triunfó en la fecha de apertura.

Gracias a su triunfo contra América de Cali por 1-0, Nacional lidera el Grupo A y saldrá a buscar otra victoria que le permita seguir en esa codiciada posición.

DIM, por otra parte, vive momentos difíciles debido a que en la primera jornada perdió con Junior por idéntico marcador y, por lo tanto, una segunda derrota sería algo cercano a una catástrofe.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Kevin Stiven Ramírez Quintero

Por Kevin Stiven Ramírez Quintero

Periodista y Podcaster. Adora la crónica, la cultura y hacer periodismo en la calle. Ganador del premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

Temas recomendados:

nacional vs medellin

medellin vs nacional

medellín - atlético nacional

clasico paisa

nacional medellin

medellin nacional

liga

liga betplay

medellín vs. atlético nacional

a qué hora juega nacional medellín

a qué hora juega nacional

nacional vs medellín

clasico hoy

medellín vs nacional

la liga hoy

dim vs nacional

clasico nacional medellin

futbol

clásico paisa hoy

cuadrangulares

cuadrangulares liga betplay

dim

dim vs

nacional vs dim

atletico nacional

clásico paisa

grupo a

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.