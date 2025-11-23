Arsenal goleó a Tottenham y es superlíder en Inglaterra: así va la tabla de la Premier

Arsenal, en su partido contra Tottenham. Foto: EFE - TOLGA AKMEN

El Arsenal firmó una actuación imponente en el Emirates este domingo y derrotó 4-1 al Tottenham para afianzarse en lo más alto de la Premier League. El equipo de Mikel Arteta dominó desde el inicio, con Merino como eje absoluto del juego y con dos golpes antes del descanso: primero un pase picado del español que Trossard convirtió con un remate de puntín, y luego una jugada individual espectacular de Eberechi Eze, que dejó a dos defensores en el camino para colocar el 2-0 al palo largo de Vicario. El Tottenham, replegado y sin reacción, apenas logró sostenerse antes del entretiempo.

El complemento mantuvo el guion: Arsenal agresivo, vertical y letal. Eze amplió la ventaja apenas iniciada la segunda mitad tras otro error defensivo de los Spurs y más adelante completó su hat-trick con una definición al primer palo tras una asistencia de Trossard.

Tottenham solo encontró algo de consuelo con un golazo inesperado de Richarlison desde más de 30 metros, aprovechando que Raya estaba adelantado, pero nunca logró meterse en el partido ni incomodar realmente a la defensa local.

En los minutos finales, el Arsenal controló con autoridad pese a las múltiples interrupciones y cambios. Hubo tensión por algunos choques entre Romero, Rice y Richarlison, pero nada que alterara el desenlace. Con este triunfo, sólido de principio a fin, el Arsenal se acomoda en el liderato y confirma que su fútbol —comandado por Merino y un Eze desatado— atraviesa su mejor versión de la temporada.

