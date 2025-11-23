¡Cristiano Ronaldo, imparable! Así fue el golazo de chilena que desató la locura en el mundo

El delantero portugués #07 de Nassr, Cristiano Ronaldo (D), patea el balón para marcar el cuarto gol de su equipo durante el partido de fútbol de la Liga Profesional Saudí entre Al-Nassr y Al-Khaleej en el Parque Al-Awwal en Riad el 23 de noviembre de 2025. Foto: AFP - FAYEZ NURELDINE

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una chilena espectacular, ejecutada por Cristiano Ronaldo cerca del punto penalti, coronó la goleada de Al Nassr sobre el Al Khaleej (4-1) en la novena jornada de la Liga de Arabia Saudí.

Al minuto 90+6, el astro portugués, de 40 años, aprovechó un centro desde la derecha de Nawaf Boushal para firmar una obra de arte que selló el triunfo del líder intratable del torneo, que suma 27 puntos tras nueve victorias seguidas.

Puede leer: Así se jugarán las semifinales del Mundial Sub-17 de la FIFA: hora, TV y dónde ver en vivo

Ronaldo, que suma ya 954 goles en su carrera y diez en la presente temporada, volvió a acaparar los reflectores, desplazando a su compatriota João Félix, quien había marcado el rumbo de la victoria del equipo dirigido por Jorge Jesús.

Félix, máximo goleador del campeonato con once tantos, abrió el marcador al minuto 39, apenas ocho después de que el VAR le anulara otro gol.

El propio portugués asistió a Wesley en el 42 para el segundo tanto. Murad Al Hawsawi descontó para la visita tras una gran jugada de Konstantinos Fortounis, pero en el 77 el senegalés Sadio Mané disipó cualquier duda al firmar el 3-1.

Puede leer: Arsenal goleó a Tottenham y es superlíder en Inglaterra: así va la tabla de la Premier

Las esperanzas del Al Khaleej se esfumaron definitivamente en el 90, cuando Dimitros Kourbelis fue expulsado y dejó a su equipo con diez jugadores.

Entonces llegó la jugada del partido, quizá de la temporada: un nuevo centro de Boushal y una chilena perfecta de Cristiano Ronaldo, para sellar con brillo su gol número 954.

Lo más leído: Final Gamer del Año 2025 EN VIVO: siga acá la transmisión completa, la final con los 8 videojuegos

¿Cristiano Ronaldo llegará a los 1.000 goles?

Los leemos.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador