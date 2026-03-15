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Ángel Barajas deslumbró en Turquía: doble medalla de plata en Copa de Mundo de gimnasia

El cucuteño volvió a subirse al podio internacional al conseguir dos medallas de plata en las finales de barras paralelas y barra fija durante la Copa del Mundo de gimnasia disputada en Antalya, Turquía.

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Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
15 de marzo de 2026 - 05:48 p. m.
El cucuteño volvió a subirse al podio internacional al conseguir dos medallas de plata en las finales de barras paralelas y barra fija durante la Copa del Mundo de gimnasia disputada en Antalya, Turquía.
El cucuteño volvió a subirse al podio internacional al conseguir dos medallas de plata en las finales de barras paralelas y barra fija durante la Copa del Mundo de gimnasia disputada en Antalya, Turquía.
Foto: Comité Olímpico Colombiano
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Ángel Barajas volvió a demostrar por qué es una de las grandes figuras emergentes de la gimnasia artística mundial. Este domingo, el cucuteño tuvo una actuación sobresaliente en la Copa del Mundo de gimnasia en Antalya (Turquía) al conquistar dos medallas de plata en las finales de barras paralelas y barra fija.

La jornada fue brillante para el deportista nortesantandereano, quien sigue ampliando su palmarés internacional y consolidando su nombre entre los mejores especialistas del planeta.

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Plata en barras paralelas

La primera medalla del día para Barajas llegó en la final de barras paralelas. El colombiano ejecutó una rutina con 6,7 de dificultad y alcanzó una puntuación total de 14.366, suficiente para quedarse con el segundo lugar del podio.

El oro fue para el japonés Oka Shinnosuke, quien registró 14.700 puntos, mientras que el turco Ferhat Arican completó el podio con 14.233 unidades para llevarse el bronce.

Con esta presentación, el colombiano confirmó su regularidad en este aparato, uno de los que más éxitos le ha dado en el circuito internacional.

Otra medalla en barra fija

La segunda alegría para Barajas llegó poco después en la final de barra fija, donde nuevamente terminó en el segundo lugar.

El colombiano consiguió una calificación de 14,966, lo que le permitió asegurar su segunda plata del día. En esta prueba, el ganador fue el taiwanés Chia-Hung Tang con 15.200 puntos, mientras que el serbio Tin Srbic se quedó con la medalla de bronce.

Palmarés en Copas del Mundo

Los resultados en Antalya se suman a una rica historia de Barajas en las Copas del Mundo, que comenzó a consolidarse en 2024.

Ese año logró su primera medalla en este circuito al conseguir el bronce en barra fija en la competencia de El Cairo. En la misma temporada también subió al podio en Bakú (Azerbaiyán), donde obtuvo dos medallas de bronce: una en barra fija y otra en paralelas.

Durante la temporada 2026 también ha tenido actuaciones destacadas. Fue subcampeón en barra fija en la Copa del Mundo de Cottbus, Alemania, y en Bakú vivió una de sus mejores presentaciones al ganar el oro en barras paralelas y quedarse con el bronce en barra fija.

Un talento que ya brilló en Juegos Olímpicos

El nombre de Barajas también quedó grabado en la historia del deporte colombiano durante los Juegos Olímpicos de París 2024. Allí conquistó la medalla de plata en barra fija, la única presea obtenida por Colombia en esa disciplina en ese certamen.

Su proyección, sin embargo, viene desde antes. En el Campeonato Mundial Juvenil de Gimnasia Artística de 2023, también disputado en Antalya, el colombiano fue protagonista al ganar plata en el concurso individual, además de dos oros en suelo y barras paralelas y un bronce en barra fija.

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Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

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