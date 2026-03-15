¿Cómo va el top-5 de las principales ligas de Europa? Barcelona, Arsenal y más líderes

Los jugadores de Barcelona celebran su triunfo contra Sevilla. Foto: EFE - Enric Fontcuberta

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El pulso por los títulos en las principales ligas de Europa sigue tomando forma a medida que avanza la temporada. En España, Barcelona dio otro golpe de autoridad este domingo al golear 5-2 a Sevilla y mantenerse en lo más alto de La Liga. El conjunto azulgrana sigue marcando el ritmo del campeonato y conserva su ventaja frente a Real Madrid, que continúa al acecho mientras el torneo entra en su tramo decisivo. La contundencia ofensiva del líder vuelve a confirmar que la pelea por el título, al menos por ahora, sigue girando alrededor del equipo catalán.

En Inglaterra, Arsenal también se mantiene firme en la cima de la Premier League y amplió su margen luego del empate de Manchester City frente a West Ham el sábado. El resultado dejó al equipo dirigido por Pep Guardiola a nueve puntos del liderato, una distancia considerable en la lucha por el campeonato. Mientras tanto, la pelea por los puestos europeos se vuelve cada vez más intensa: Manchester United, Aston Villa, Liverpool y Chelsea protagonizan una cerrada disputa por los lugares que dan acceso a competiciones continentales.

La Serie A italiana, por su parte, mantiene a Inter de Milán como líder, aunque el empate frente a Atalanta le impidió ampliar su ventaja. A pesar de ese tropiezo, el conjunto neroazzurro continúa con una diferencia cómoda sobre sus principales perseguidores, AC Milan y Napoli, que siguen intentando recortar terreno. La solidez mostrada por el líder durante buena parte del campeonato le permite sostenerse en la cima, aunque la presión de sus rivales todavía mantiene abierta la competencia.

En Francia, el panorama es algo más apretado. Paris Saint-Germain tuvo que aplazar su partido del fin de semana, pero aun así continúa como líder de la Ligue 1. Sin embargo, su dominio ya no es tan amplio como en temporadas recientes: Lens, su inmediato perseguidor, se encuentra apenas a un punto de distancia y mantiene viva la presión en la parte alta de la tabla.

En Alemania, en cambio, la situación parece más clara. Bayern Múnich empató 1-1 este fin de semana contra Bayer Leverkusen en un partido en el que Luis Díaz volvió a aparecer con gol, pero ni siquiera ese tropiezo altera demasiado el panorama del campeonato. El gigante bávaro continúa con nueve puntos de ventaja sobre Borussia Dortmund, su principal perseguidor, y se mantiene como el gran favorito para volver a quedarse con la Bundesliga.

Mire las tablas de las cinco principales ligas de Europa

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