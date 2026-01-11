Logo El Espectador
Así confirmó América de Cali el regreso y fichaje de referente de la institución: ¿ilusiona?

Çatalina Usme, tras un paso por México, Turquía y Perú, volverá a jugar con las diablas rojas en el tramo final de su carrera.

Fernando Camilo Garzón
11 de enero de 2026 - 09:40 p. m.
Catalina Usme es ídolo en América de Cali.
Foto: IG: catausme
América de Cali confirmó este fin de semana el regreso de dos de sus grandes referentes para encarar la temporada 2026 del fútbol femenino.

El club anunció, desde el sábado, la vuelta del director técnico Andrés Usme y de la histórica capitana Catalina Usme, en una apuesta clara por recuperar protagonismo y competir por los títulos del próximo año.

El DT Usme retorna a la institución para iniciar un nuevo proceso deportivo, luego de una etapa exitosa en la que condujo al equipo a dos campeonatos y lo consolidó como uno de los protagonistas del fútbol femenino colombiano.

Su regreso marca el inicio formal de la planificación del proyecto deportivo de 2026, con la intención de devolver al club a los primeros planos.

La otra gran noticia es el retorno de Catalina Usme, capitana campeona, goleadora histórica del club e ídolo de la afición escarlata.

Tras su experiencia internacional, “la atacante vuelve a casa con el objetivo de aportar liderazgo, jerarquía y compromiso”, informó América. La delantera aportará su peso específico dentro y fuera del campo, respaldada por su trayectoria como referente de la selección de Colombia.

Con estos dos regresos, América de Cali empieza a darle forma al plantel femenino que afrontará la temporada 2026. El mensaje es claro: el club apunta alto y busca construir un equipo competitivo desde sus bases históricas para ir “por todo” en el próximo año.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

