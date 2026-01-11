EN VIVO: vea el minuto a minuto de Real Madrid vs. Barcelona en la final de la Supercopa

Real Madrid y Barcelona definen el primer campeón de 2026 de España en la Supercopa en Yeda, Arabai Saudita. Foto: EFE - Alberto Estevez

La Supercopa de España tendrá su definición en pocos minutos. En Yeda, con Real Madrid y Barcelona frente a frente para consagrar al campeón en el arranque de 2026.

En el lado de Real Madrid, todas las miradas apuntan a Kylian Mbappé. El francés se perdió la semifinal por un esguince de rodilla y recién volvió a entrenar con el grupo en las últimas horas, aunque Xabi Alonso confirmó que estará disponible para la final. El entrenador fue cauto y evitó garantizar su presencia como titular, remarcando que la decisión se tomará junto al cuerpo médico y el propio jugador.

Barcelona, en cambio, afronta la final con un panorama más estable. Hansi Flick dejó claro que no condicionará su plan por un solo futbolista, más allá del peso específico de Mbappé, y recordó el balance favorable de sus últimos cruces ante el Real Madrid, incluidas finales. El equipo catalán llega fortalecido tras una semifinal contundente que le permitió rotar y cuidar piezas clave, con todos los jugadores disponibles para la definición.

El último antecedente entre ambos fue triunfo 2-1 de Real Madrid en la liga, en un partido atravesado por discusiones y cruces verbales que todavía sobrevuelan la previa. Ese clima le agrega tensión a un duelo que, por sí solo, ya tiene carácter de partido límite. A pocos minutos del inicio, el clásico vuelve a uno de los escenarios más importantes del año en el calendario español y suma a una de las rivalidades más importantes en la historia del fútbol mundial.

