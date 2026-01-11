Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial
En VivoActualizado hace 23 segundos

EN VIVO: vea el minuto a minuto de Real Madrid vs. Barcelona en la final de la Supercopa

Real Madrid y Barcelona definen el primer campeón de 2026 de España en la Supercopa en Yeda, Arabia Saudita.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Deportes
11 de enero de 2026 - 06:46 p. m.

Actualizaciones clave

Real Madrid y Barcelona definen el primer campeón de 2026 de España en la Supercopa en Yeda, Arabai Saudita.
Real Madrid y Barcelona definen el primer campeón de 2026 de España en la Supercopa en Yeda, Arabai Saudita.
Foto: EFE - Alberto Estevez
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La Supercopa de España tendrá su definición en pocos minutos. En Yeda, con Real Madrid y Barcelona frente a frente para consagrar al campeón en el arranque de 2026.

En el lado de Real Madrid, todas las miradas apuntan a Kylian Mbappé. El francés se perdió la semifinal por un esguince de rodilla y recién volvió a entrenar con el grupo en las últimas horas, aunque Xabi Alonso confirmó que estará disponible para la final. El entrenador fue cauto y evitó garantizar su presencia como titular, remarcando que la decisión se tomará junto al cuerpo médico y el propio jugador.

Barcelona, en cambio, afronta la final con un panorama más estable. Hansi Flick dejó claro que no condicionará su plan por un solo futbolista, más allá del peso específico de Mbappé, y recordó el balance favorable de sus últimos cruces ante el Real Madrid, incluidas finales. El equipo catalán llega fortalecido tras una semifinal contundente que le permitió rotar y cuidar piezas clave, con todos los jugadores disponibles para la definición.

El último antecedente entre ambos fue triunfo 2-1 de Real Madrid en la liga, en un partido atravesado por discusiones y cruces verbales que todavía sobrevuelan la previa. Ese clima le agrega tensión a un duelo que, por sí solo, ya tiene carácter de partido límite. A pocos minutos del inicio, el clásico vuelve a uno de los escenarios más importantes del año en el calendario español y suma a una de las rivalidades más importantes en la historia del fútbol mundial.

Siga acá el minuto a minuto de Barcelona vs. Real Madrid en la final de la Supercopa de España

Hace 5 horas

Los jugadores ya calientan en el terreno de juego

Hace 5 horas

Así se ve el escenario de la final

Actualización claveHace 5 horas

La alienación de Barcelona

Actualización claveHace 5 horas

Los titulares de Real Madrid

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Por Redacción Deportes

Temas recomendados:

Real Madrid

Barcelona

Real Madrid vs. Barcelona

Real Madrid - Barcelona

Barcelona Real Madrid

Barcelona vs. Real MAdrid

Barcelona - Real MAdrid

Real vs. Barca

MAdrid

Barca

PArtidos hoy

Partido Real Madrid

PArtido Barcelona

Barcelona hoy

REal Madrid hoy

Goles Real Madrid

Goles Barcelona

Resumen Final Supercopa de España 2026

Resultados Supercopa españa

Alineaciones Real Madrid Barcelona

Final Superocpa España

Lamine Yamal

Kylian Mbappe

Donde ver la final de Real Madrid y Barcelona

Donde ver Real madrid Barcelona

Win Sports +

Win Sports gratis en vivo

En vivo Real MAdrid Barcelona final

Donde se juega la final de la Superocopa de España 2026

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación

Actualizaciones clave

Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.