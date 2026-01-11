Dimayor confirmó el calendario de la Liga BetPlay 2026-I: así se jugará la fecha 1

La Dimayor oficializó la programación de la Liga BetPlay 2026-I, que tendrá ajustes por el calendario nacional y el Mundial 2026. La primera fecha revivirá la final entre Junior y Deportes Tolima. Foto: EFE - Agencia Unido360

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Dimayor confirmó lo que los hinchas del fútbol colombiano estaban esperando desde que comenzó el año y publicó la programación de 17 de las 19 fechas de la fase todos contra todos de la Liga BetPlay 2026-I. Con la planificación, en su mayoría establecida, los equipos enfocan su preparación de cara a un nuevo semestre liguero con algunos cambios en el formato.

El torneo comenzará el viernes 16 de enero, con Deportivo Pereira como protagonista del partido inaugural frente a Llaneros. El equipo local tendrá un nuevo hogar este semestre y aún es cuestionado por sus irregularidades gerenciales y las deudas económicas. Por su parte, el equipo de Villavicencio completó un semestre sólido en Liga BetPlay en la segunda parte de 2025 y estuvo cerca de entrar a los cuadrangulares semifinales.

Es importante recordar, que antes del primer pitazo inicial de la Liga BetPlay, los campeones del 2025, Santa Fe y Junior, abrirán la acción de manera oficial del fútbol profesional colombiano con la disputa de la Superliga 2026.

¿Cuándo y cómo arranca la Liga BetPlay 2026-I?

El pitazo inicial del campeonato se dará en el estadio Centenario de Armenia, sede provisional del Pereira, que recibirá a Llaneros desde las 6:20 p. m. Ese mismo viernes, Fortaleza y Alianza Valledupar completarán la jornada inaugural en el estadio Metropolitano de Techo.

Desde el inicio, el calendario refleja una apuesta de la Dimayor por entregar con antelación buena parte de la programación, algo poco habitual en semestres anteriores. La entidad explicó que esta estrategia busca facilitar la organización de clubes, autoridades y aficionados, al tiempo que permite una mejor planificación deportiva y logística.

En este enlace podrá ver el calendario completo de la Liga BetPlay con fechas y horarios.

¿Por qué hay fechas sin programación definida?

Aunque el anuncio cubre la mayoría del campeonato, dos jornadas quedaron sin fechas ni horarios confirmados. Una de ellas es la fecha 10, que coincide con el fin de semana de las elecciones al Congreso de la República en 2026.

Según informó la Dimayor, esa jornada requerirá coordinación previa con gobiernos locales y autoridades de seguridad, razón por la cual no se publicó su programación de manera anticipada.

La otra fecha pendiente es la última de la fase todos contra todos, una decisión que responde a criterios deportivos. Los horarios se definirán en función de la lucha por los cupos a las fases finales, buscando igualdad de condiciones entre los equipos involucrados.

¿Cómo será el formato del campeonato este semestre?

El calendario también confirma que no habrá cuadrangulares semifinales. Debido al desarrollo del Mundial 2026, la Liga BetPlay 2026-I se definirá mediante playoffs de eliminación directa, con cruces de cuartos de final, semifinales y final.

¿Qué equipos cambiarán de estadio en el inicio del torneo?

La programación revela varios movimientos importantes en materia de sedes. Deportivo Pereira será local en Armenia mientras avanzan las obras en el estadio Hernán Ramírez Villegas. A esto se suma la situación administrativa del club, que sigue a la espera de definiciones externas que condicionan su planificación deportiva.

En el caso de Águilas Doradas, la Dimayor no definió su estadio para el inicio del campeonato, luego de que la administración municipal de Rionegro notificara que el equipo no podrá utilizar el Alberto Grisales.

Por su parte, Junior de Barranquilla alternará escenarios: disputará la primera fecha en el Roberto Meléndez, pero a partir de la jornada 3 será local en el Romelio Martínez, debido a las obras en su estadio principal.

¿Qué partidos destacan en la primera fecha?

América debutará en casa contra Internacional de Bogotá, el nuevo equipo del fútbol colombiano y que ha tenido un mercado de pases interesante. Nacional recibirá a Boyacá Chicó en Medellín y uno de los partidos más llamativos será Bucaramanga vs. Millonarios, en el estadio Américo Montanini.

Además, el reencuentro entre Junior y Tolima, tras la final de la Liga 2025-II, le dará un condimento especial al domingo en Barranquilla.

Programación completa de la primera fecha de Liga BetPlay 2026-I

Viernes 16 de enero

Pereira vs. Llaneros – 6:20 p. m. Estadio: Centenario de Armenia

Fortaleza vs. Alianza Valledupar – 8:30 p. m. Estadio: Metropolitano de Techo

Sábado 17 de enero

América vs. Internacional de Bogotá – 4:10 p. m. Estadio: Pascual Guerrero

Nacional vs. Boyacá Chicó – 6:20 p. m. Estadio: Atanasio Girardot

Bucaramanga vs. Millonarios – 8:30 p. m. Estadio: Américo Montanini

Domingo 18 de enero

Pasto vs. Medellín – 2:00 p. m. Estadio: Libertad

Jaguares vs. Cali – 4:10 p. m. Estadio: Jaraguay de Montería

Junior vs. Tolima – 6:20 p. m. Estadio: Roberto Meléndez

Santa Fe vs. Águilas Doradas – 8:30 p. m. Estadio: El Campín

Lunes 19 de enero

Cúcuta vs. Once Caldas – 4:00 p. m. Estadio: General Santander

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador