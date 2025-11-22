Barra brava de América anunció final de la protesta contra dirigentes: vuelven al Pascual

Barón Rojo, la principal barra de América de Cali.

Barón Rojo Sur regresará este domingo al estadio Pascual Guerrero. Después de pasar todo el semestre lejos del equipo, la barra más grande de América anunció el fin de la protesta contra la familia Gómez, propietaria del club. En su comunicado, difundido este sábado, la barra se dirigió a la hinchada y confirmó que volverá al estadio para el partido frente a Junior, correspondiente a la segunda fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay.

La barra explicó que la protesta se originó en meses pasados con el fin de “exigir ajustes administrativos y deportivos que consideramos necesarios para el bienestar del club”. Ese distanciamiento derivó en un deterioro profundo del ambiente en torno al equipo, pues durante el semestre los barristas intimidaron a otros aficionados que intentaron ingresar al estadio, lo que llevó a que América jugara varios partidos sin público, incluidas las semifinales de la Copa BetPlay.

Según el comunicado, las tensiones comenzaron a destrabarse tras “varias mesas de diálogo con la institución”, en las que aseguran haber logrado avances significativos. La barra sostuvo que se definieron “mesas de trabajo y espacios de verificación que permitirán hacer seguimiento a cada uno de los compromisos adquiridos” entre las partes, tanto por el club como por la hinchada organizada. Ese escenario permitió levantar la protesta que llevaba meses vigente.

🚨COMUNICADO A LA OPINIÓN PUBLICA‼️ pic.twitter.com/44aMqeqL3T — BARÓN ROJO SUR (@BRS_COL) November 22, 2025

Barón Rojo Sur anunció que desde este domingo volverá a la tribuna popular del Pascual Guerrero: “Volveremos a nuestra tribuna, como siempre, a alentar a los jugadores y a respaldar a la institución, porque el equipo nos necesita unidos en este momento”. El regreso se producirá en un contexto deportivo complejo para América, que llega al partido contra Junior después de perder en su debut de cuadrangulares frente a Atlético Nacional.

En su mensaje final, la barra reiteró que su compromiso sigue siendo con el club y con el entorno: “Reafirmamos que nuestro compromiso es con el América, con la hinchada y con la construcción de un ambiente seguro, participativo y de crecimiento para todos”. El encuentro de este domingo marcará el reencuentro entre el equipo y su afición en uno de los momentos más determinantes del semestre.

