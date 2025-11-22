Santa Fe empata con Fortaleza en los cuadrangulares: siga en vivo el partido

Santa Fe, en la Liga BetPlay. Foto: Santa Fe

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En El Campín, Santa Fe y Fortaleza se miden en un duelo clave para no ceder más terreno en la segunda fecha de los cuadrangulares.

Ambos llegan golpeados tras debutar con derrotas por 1-0: el león cayó ante Bucaramanga y los amix perdieron frente a Tolima. Para Santa Fe, el reto pasa por mejorar la eficacia en el último tercio y recuperar solidez en defensa; Fortaleza, por su parte, busca reencontrarse con la presión alta y la salida clara que lo caracterizó en el todos contra todos.

Con un grupo tan parejo, esta noche ningún punto puede darse por perdido.

¿Cuánto va el partido de Santa Fe? Siga el minuto a minuto del duelo con Fortaleza

⏱️ MINUTO 31′ | 🔴⚪ SAN 0-0 FOR 🔵🔵 | Lo que acaba de fallar Elvis Perlaza. Entró solo al área, tras una jugada individual de Edward López por la banda izquierda. Sin marca, el lateral mandó el balón por encima del travesaño.

⏱️ MINUTO 30′ | 🔴⚪ SAN 0-0 FOR 🔵🔵 | Casi abre el marcador Santa Fe, que cuando toca la pelota encuentra caminos. En esta jugada, inquietó con un remate lejano y muy peligroso de Daniel Torres.

⏱️ MINUTO 25′ | 🔴⚪ SAN 0-0 FOR 🔵🔵 | Impresionante la atajada de Andrés Mosquera Marmolejo. El arquero achicó en el área chica y salvó el arco en cero.

⏱️ MINUTO 18′ | 🔴⚪ SAN 0-0 FOR 🔵🔵 | Empieza a coger vuelo Santa Fe. Otra buena jugada terminó con un remate de Hugo Rodallega. Contuvo tranquilo el arquero de Fortaleza.

⏱️ MINUTO 17′ | 🔴⚪ SAN 0-0 FOR 🔵🔵 | Si bien el arranque parece del visitante, Santa Fe también ha tenido las suyas. Recién, tuvo una buena combinación que lo llevó hasta el arco rival. Sigue el 0-0, pero empieza a quedarse corto.

⏱️ MINUTO 14′ | 🔴⚪ SAN 0-0 FOR 🔵🔵 | Otra peligrosa de Fortaleza, que domina el ataque por las bandas. La defensa la sacó como pudo del área. El partido en el arranque es buenísimo. De ida y vuelta.

⏱️ MINUTO 13′ | 🔴⚪ SAN 0-0 FOR 🔵🔵 | Buena jugada de Harold Santiago Mosquera, que es el que intenta las acciones de peligro de Santa Fe.

⏱️ MINUTO 10′ | 🔴⚪ SAN 0-0 FOR 🔵🔵 | Doble tapada de Mosquera Marmolejo. Fortaleza, atacando por las bandas, le está haciendo daño al local.

⏱️ MINUTO 5′ | 🔴⚪ SAN 0-0 FOR 🔵🔵 | Buena jugada de Fortaleza a la espalda de la defensa de Santa Fe. Atajó bien Andrés Mosquera Marmolejo.

⏱️ MINUTO 2′ | 🔴⚪ SAN 0-0 FOR 🔵🔵 | Empezó fuerte Santa Fe. Lo falló Mafla solo en el punto de penalti. No pudo darle al balón, mientras caía en el área. La jugada previa, que quebró toda la defensa, fue de Harold Santiago Mosquera.

⏱️ MINUTO 0′ | 🔴⚪ SAN 0-0 FOR 🔵🔵 | Arranca el partido en El Campín. Santa Fe y Fortaleza buscan su primer triunfo en los cuadrangulares.

Es momento de los himnos en El Campín de Bogotá. En minutos, Santa Fe y Fortaleza juegan por la segunda fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay.

El que tenga miedo a vivir que no nazca #SantaFeXForta pic.twitter.com/sSdDGKZiVp — Fortaleza CEIF (@FortalezaCEIF) November 22, 2025

La nómina del León 🦁 para hoy ante Fortaleza por la fecha 2 de los cuadrangulares @LigaBetPlayD 🇮🇩#VamosSantaFe ❤️🤍 pic.twitter.com/aMlfeuVZnK — Independiente Santa Fe (@SantaFe) November 22, 2025

El partido entre Santa Fe y Fortaleza comienza a las 5:00 p.m. en El Campín. Ambos equipos llegan con la obligación de sumar tras perder en la primera fecha, por lo que se espera un inicio intenso, con Santa Fe intentando imponer presión en campo rival y Fortaleza apostando por su juego dinámico y transiciones rápidas para sorprender.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador