Richard Ríos hizo su primer gol con Benfica y Mourinho se rindió ante su rendimiento: ¿qué dijo?

Richard Ríos marcó su primer gol con Benfica en la victoria 2-0 este sábado sobre Atlético Club por la cuarta ronda de la Copa de Portugal, un tanto que llega en un momento necesario para el colombiano, cuestionado en la selección y aun en proceso de consolidación en el fútbol luso.

El mediocampista ingresó en el segundo tiempo y dejó buenas sensaciones en un partido que parecía cómodo, pero que terminó marcado por el enojo del entrenador del cuadro de las águilas.

Video: así fue el gol de Richard Ríos con Benfica

Las palabras de Mourinho

El técnico José Mourinho se mostró visiblemente molesto por la actitud general del equipo, asegurando que varios jugadores “no se tomaron en serio” el compromiso ante un rival menor.

El entrenador explicó que realizó cuatro cambios al descanso, aunque en realidad quería hacer nueve, y fue contundente al señalar que solo dos futbolistas afrontaron el encuentro con la seriedad necesaria para competir.

Además, envió un mensaje directo al vestuario: algunos no deberían preguntarle por qué no juegan, porque su actitud es “inaceptable”.

Sobre Ríos, el estratega aseguro: “Para mí, desde que llegué, es un jugador muy importante. Hoy lo demostró”.

Tras el triunfo, Benfica ya piensa en su duelo del martes 25 de noviembre contra Ajax por la Champions League, un partido crucial entre los dos colistas del grupo. El equipo portugués llega con cero puntos, urgido de una victoria y bajo la presión adicional de un entrenador que, esta vez, decidió hacer su llamado de atención en público y no solo puertas adentro.

