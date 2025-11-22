¿Quién es Ariel Michaloutsos, el nuevo director deportivo de Millonarios?

Ariel Michaloutsos, nuevo Director Deportivo de Millonarios. Foto: Millonarios FC

Millonarios FC anunció oficialmente la llegada del argentino Ariel Michaloutsos como nuevo director deportivo del club. El dirigente será presentado la próxima semana y asumirá sus funciones en reemplazo de Ricardo ‘Gato’ Pérez, quien pasaría a ocupar el cargo de gerente deportivo del club, a falta de confirmación oficial.

La llegada de Michaloutsos marca el inicio de una nueva etapa en la estructura institucional del club, luego de un 2025 con resultados por debajo de las expectativas y un ambiente interno complejo.

El argentino trabajará de la mano del técnico Hernán Torres en la construcción del proyecto deportivo 2026, que por ahora solo tiene confirmado el fichaje de Carlos Darwin Quintero.

Perfil académico y trayectoria

Con una sólida formación académica, Ariel Michaloutsos es docente en Dirección Deportiva, cuenta con un Máster Superior en Big Data aplicado al fútbol y un Máster en Sport Data Campus. Además, es docente ATF, lo que refuerza su enfoque metodológico y corporativo, orientado a la planificación estratégica y la interpretación de datos.

Su experiencia profesional incluye cargos relevantes en clubes de primer nivel del fútbol argentino:

Director de Captación y Visorías – Newell’s Old Boys (2017–2019)

Secretario Técnico de Primera División – Newell’s Old Boys (2019)

Director Deportivo – Newell’s Old Boys (2019–2022)

Secretaría Técnica – River Plate (2022–2023)

Director de Investigación Deportiva – River Plate (2023–2024)

Además, es autor del libro “Dirección Deportiva”, en el que desarrolla su visión sobre la gestión integral del fútbol moderno y la toma de decisiones basada en datos.

Una llegada clave

La incorporación de Michaloutsos busca fortalecer la estructura deportiva de Millonarios, apostando por un modelo moderno que combine análisis, planificación e innovación.

Su perfil analítico y su experiencia en clubes de alto nivel llegan en un momento crucial, tras un semestre marcado por los malos resultados, la ausencia de títulos y la fractura interna entre hinchada, jugadores y directivos.

Con el argentino al frente de la dirección deportiva y la experiencia de Hernán Torres en el banquillo, Millonarios espera reconstruir su identidad competitiva y sentar las bases del proyecto 2026, con el objetivo de volver a pelear por títulos nacionales y competir a nivel internacional.

