Once Caldas venció a Huracán en la ida de los octavos de la Copa Sudamericana

Dayro Moreno marcó de penalti y dejó al blanco blanco soñando con los cuartos de final. La vuelta se jugará la próxima semana en Buenos Aires.

Redacción Deportes
12 de agosto de 2025 - 11:56 p. m.
Jugadores de Once Caldas forman este martes, previo al partido contra Huracán en el estadio Palogrande de Manizales (Colombia), por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.
Jugadores de Once Caldas forman este martes, previo al partido contra Huracán en el estadio Palogrande de Manizales (Colombia), por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.
Foto: EFE - Agencia Unido360
Once Caldas se impuso 1-0 a Huracán este martes en el estadio Palogrande de Manizales, en el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. El gol de Dayro Moreno, desde el punto penalti, le dio la ventaja al equipo colombiano.

El blanco blanco consiguió una ventaja que, aunque mínima, le permite encarar en mejores condiciones el partido de vuelta, que está programado para el próximo martes 19 de agosto en el estadio Tomás Adolfo Ducó de Buenos Aires.

En la primera mitad, la figura fue el portero Hernán Galíndez, quien intervino con tres atajadas determinantes para mantener su arco en cero. El ecuatoriano estuvo atento para decirle que no a Michael Barrios en dos ocasiones y también le negó un cabezazo a Kevin Cuesta.

Los locales lograron abrir el marcador en el complemento. Barrios fue derribado en el área por César Ibáñez y Dayro Moreno, el máximo goleador histórico del fútbol colombiano, no falló desde los doce pasos para poner a los suyos en ventaja.

Los manizaleños, bajo la dirección de Hernán Darío Herrera, quedaron con la sensación de que podrían haberse llevado una mayor diferencia en el marcador. De las once llegadas que generaron, siete tuvieron destino de portería.

Once Caldas no es el único equipo colombiano en esta instancia de la Copa Sudamericana, pues América de Cali, que enfrenta más tarde este martes a Fluminense en el Pascual Guerrero, también busca su pase a los cuartos de final.

Por Redacción Deportes

