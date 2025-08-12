EN VIVO: Atlético Nacional vs. São Paulo en la Copa Libertadores

Atlético Nacional es el único representante de Colombia en los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Foto: @nacionaloficial

Este martes regresa el torneo más importante de clubes a territorio colombiano. Atlético Nacional recibe en el Atanasio Girardot de Medellín a São Paulo de Brasil para encarar los primeros 90 minutos de los octavos de final de Copa Libertadores.

El equipo dirigido por Javier Gandolfi ha tenido un buen rendimiento en la Liga BetPlay, competición en la que ocupa la segunda posición. En frente tendrá al tricolor paulista, bajo el mando de Hernán Crespo, que es séptimo en el Brasileirão.

Siga el minuto a minuto de Atlético Nacional vs. São Paulo en la Copa Libertadores:

São Paulo cuenta en su nómina con jugadores que tienen experiencia en las grandes ligas de Europa como Cédric Soares y Luciano, más otros de selección como Damián Bobadilla y Nahuel Ferraresi.

El tridente ofensivo al que Javier Gandoli le apostó para arrancar el partido estará compuesto por Marlos Moreno, Alfredo Morelos y Marino Hinestroza. Atrás en la zona de creación tendrán a Edwin Cardona.

El uruguayo Gustavo Tejera fue designado por la Conmebol para dirigir este compromiso. Sus compatriotas Martín Soppi y Horacio Ferreiro serán sus asistentes. El VAR estará a cargo de Leodán González, también de Uruguay.

De acuerdo con los pronósticos del clima, el riesgo de que llueva durante el partido entre Atlético Nacional y São Paulo es alto. La temperatura bajará a 17 grados en la noche y la probabilidad de precipitaciones es del 65%.

