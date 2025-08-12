No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
EN VIVO: Atlético Nacional vs. São Paulo en la Copa Libertadores

Desde 2016, cuando fueron campeones del continente, que los verdolagas no llegan a los cuartos de final en este certamen.

Redacción Deportes
12 de agosto de 2025 - 11:59 p. m.

Atlético Nacional es el único representante de Colombia en los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.
Foto: @nacionaloficial
Este martes regresa el torneo más importante de clubes a territorio colombiano. Atlético Nacional recibe en el Atanasio Girardot de Medellín a São Paulo de Brasil para encarar los primeros 90 minutos de los octavos de final de Copa Libertadores.

El equipo dirigido por Javier Gandolfi ha tenido un buen rendimiento en la Liga BetPlay, competición en la que ocupa la segunda posición. En frente tendrá al tricolor paulista, bajo el mando de Hernán Crespo, que es séptimo en el Brasileirão.

Siga el minuto a minuto de Atlético Nacional vs. São Paulo en la Copa Libertadores:

Actualización claveHace 5 horas

El XI de São Paulo

São Paulo cuenta en su nómina con jugadores que tienen experiencia en las grandes ligas de Europa como Cédric Soares y Luciano, más otros de selección como Damián Bobadilla y Nahuel Ferraresi.

Actualización claveHace 5 horas

El XI de Nacional

El tridente ofensivo al que Javier Gandoli le apostó para arrancar el partido estará compuesto por Marlos Moreno, Alfredo Morelos y Marino Hinestroza. Atrás en la zona de creación tendrán a Edwin Cardona.

Hace 5 horas

El encargado de impartir justicia

El uruguayo Gustavo Tejera fue designado por la Conmebol para dirigir este compromiso. Sus compatriotas Martín Soppi y Horacio Ferreiro serán sus asistentes. El VAR estará a cargo de Leodán González, también de Uruguay.

Hace 5 horas

El clima en Medellín

De acuerdo con los pronósticos del clima, el riesgo de que llueva durante el partido entre Atlético Nacional y São Paulo es alto. La temperatura bajará a 17 grados en la noche y la probabilidad de precipitaciones es del 65%.

Redacción Deportes

Actualizaciones clave

