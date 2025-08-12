“En una convocatoria nadie tiene el puesto asegurado”: Néstor Lorenzo

Néstor Lorenzo, DT de la selección de Colombia. Foto: EFE - Adan González

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En el marco del Football Axis Summit, Néstor Lorenzo, entrenador de la selección de Colombia; su asistente, Luis Amaranto Perea; y el exfutbolista y excapitán de la ‘Tricolor’, Mario Alberto Yepes, protagonizaron un diálogo profundo sobre liderazgo, procesos y el impacto del mercado de fichajes en el fútbol colombiano. Entre anécdotas, reflexiones y recuerdos, dejaron claro que el presente de la selección es el resultado de un largo camino de trabajo.

El mercado de fichajes y el salto a Europa

Para Néstor Lorenzo, el reciente movimiento de jugadores colombianos al fútbol europeo responde a un patrón que ya ha visto en otras etapas. “Los jugadores se valorizan con las buenas actuaciones en Sudamérica. En la Copa América, muchos clubes no quisieron vender a figuras como Richard Ríos o Jhon Arias. Pero, ahora, con el Mundial de Clubes, dieron el paso a Europa. Nosotros siempre intentamos potenciar jugadores. Cuando estuvimos con José Pékerman, la mayoría no estaba en la élite europea, pero después del Mundial de Clubes muchos pasaron a los más grandes. Desde que llegamos al banquillo, varios dieron ese salto”, explicó.

Amaranto Perea coincidió, pero recalcó la importancia de entender los tiempos. “La vida depende de los procesos. A veces el fútbol y la vida te premian, pero lo importante es la consistencia. En mi caso, gané en todos los lugares en los que estuve como jugador, pero todo fue un proceso. En las selecciones parece que somos perdedores porque hemos perdido muchas finales, pero estamos llegando. Hay que revisar por qué perdemos, pero valorar que llegamos. No está escrito cuándo vas a ganar, pero hay que seguir insistiendo. Tengo mucha fe en lo que estamos construyendo: vienen jugadores extraordinarios y el futuro de Colombia está asegurado”, señaló.

La renovación y el cambio de mentalidad

Yepes recordó que la transformación de la selección no se hizo de un día para otro. “Viví tres generaciones. Cuando llegué estaban Freddy Rincón, Higuita, Harold Lozano. Luego, con Iván Ramiro Córdoba, empezamos a crear unas bases. Ahí cambió la mentalidad del futbolista colombiano. Una de las virtudes del líder es dar ejemplo, y eso intentamos. Queríamos que los que llegaban vieran un patrón distinto. Esa generación hizo un cambio, y todo ese proceso es lo que tenemos ahora. Este buen momento se va a ver reflejado en el Mundial; va a tener consecuencias”.

El excapitán envió también un mensaje de confianza a la afición: “La selección está en muy buenas manos. No crean todo lo que dicen. Vamos a clasificar al Mundial en la siguiente fecha de las eliminatorias”.

El liderazgo en la cancha y fuera de ella

Para Lorenzo, “el líder nace y después aprende. Ser líder es servir. Hay una anécdota con Mario: en 2014, él no tenía muchos minutos en el Milan y ofreció irse para poder llegar al Mundial. Se fue al Atalanta, resignando dinero y prestigio en función de la selección. Y después hizo el Mundial que sabemos. El entrenador debe identificar al líder táctico, al carismático, al de la alegría. Si el jugador colombiano es alegre, no hay que quitarle eso. Hay que ordenarlo, darle idea táctica, pero no quitarle su esencia”.

Perea complementó recordando cómo dentro de un grupo conviven distintos tipos de liderazgos. “En 2014, Mario era el líder visible, pero necesitaba otros. Pablo Armero era el líder de la alegría, aunque a veces era demasiado; Camilo Zúñiga equilibraba. Cuando hay muchos líderes puede ser caótico, por eso el líder no es solo entrenador: también es psicólogo, padre y amigo”.

Yepes, por su parte, contó que su carácter se forjó desde joven. “En Cali no era capitán, pero me respetaban. Eso se nota en el vestuario. En River fue igual, y en Milan, donde había 20 líderes, al segundo año ya era capitán. A veces el liderazgo nace, otras se hace, y otras te toca asumirlo”.

El golpe de perderse un Mundial

Uno de los momentos más emotivos fue cuando Perea habló de su ausencia en Brasil 2014. “Fue muy duro. Durante 15 años no me lesioné, disfruté, jugué… me lo merecía. Pero dije: por algo será. Me quedé con que había vivido muchas cosas buenas. Prometí que, de alguna forma, iba a volver”.

Yepes confesó que el grupo no sabía que Amaranto quedaría fuera. “Con Falcao lo sabíamos, pero con Amaranto no me lo dijeron. Saber lo que sufrimos para que no fuera… y ese Mundial sabíamos que sería increíble. Igual nos acompañaron y dieron ejemplo a los jóvenes. Ese era el espíritu de esa selección”.

Perea recordó que, la noche antes de la lista, habló con Pékerman. “Le dije que no iba al Mundial por la lesión. Mario se enfureció, pero yo ya lo había aceptado. El cuerpo técnico creyó en mí hasta el último momento, y eso hace falta: confianza”.

Lorenzo cerró ese tema con franqueza: “Hicimos el intento hasta el final con Amaranto y con Falcao, pero no íbamos a llevar un jugador que sabíamos que no iba a estar. Fue muy triste para todos”.

Del jugador al entrenador

Lorenzo también habló de cómo evalúa a sus convocados: “En la selección muchas veces toca imaginar, porque no los tienes siempre. Por eso defiendo los microciclos. Me gusta ver a los jugadores porque muchas veces la camiseta pesa, y hasta que no lo ves en la cancha pidiendo la pelota no sabes. Hoy los futbolistas son más profesionales y están más dedicados”.

Yepes, sobre su etapa como DT, fue tajante: “Me gustó mucho, lo hice en Cali, donde soy feliz. Las estadísticas no mienten, pero no me iba a aguantar el manoseo del fútbol colombiano. No iba a servir para ser carne de cañón”.

El foro cerró con la sensación de que, más allá de los resultados, la selección de Colombia está a un paso del Mundial, con un equipo técnico que apuesta por potenciar el talento y una generación que busca, desde el liderazgo colectivo, dar el gran salto en la próxima Copa del Mundo.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador