David González, nuevo técnico de América de Cali: los detalles de su contrato

Este martes, América de Cali confirmó a David González como su nuevo director técnico. El antioqueño, de 43 años, llega tras su paso por Millonarios, donde salió debido a los malos resultados, y ahora asume el reto de sacar a los ‘Diablos Rojos’ del último lugar de la tabla.

“¡Una nueva historia se comienza a escribir! El estratega David González es el nuevo director técnico de América de Cali”, publicó el club en sus redes sociales, un anuncio recibido con opiniones divididas por la hinchada.

El domingo pasado, miles de aficionados no entraron al Pascual Guerrero en el clásico ante Deportivo Cali y protestaron en las calles por la crisis deportiva.

Los detalles de su contrato

González firmó contrato hasta diciembre de 2026, con opción de prórroga por un año más. Estará acompañado por Jorge Becerra (asistente técnico) y Nicolás Ramírez (preparador físico).

Además, continuarán en el cuerpo técnico Alex Escobar, Carlos Hernández, Harold Viáfara y Roger Villalobos, quienes ya trabajan con el plantel profesional masculino.

Actualmente, el equipo escarlata ocupa el último lugar de la Liga BetPlay con seis puntos en ocho partidos, producto de una victoria, tres empates y cuatro derrotas.

En la Copa BetPlay, tras la salida del argentino Diego Gabriel Raimondi, el equipo logró una remontada ante Atlético Bucaramanga y avanzó a los cuartos de final, donde enfrentará a Junior, líder de la Liga con 20 unidades.

¿Quién es David González?

Nacido en Medellín el 20 de julio de 1982, González fue arquero profesional e ídolo de Independiente Medellín, donde jugó entre 2002–2005 y 2015–2019. También vistió las camisetas de Deportivo Cali y de clubes europeos como Çaykur Rizespor, Manchester City, Aberdeen, Brighton y Barnsley.

Como entrenador debutó en 2022 con Independiente Medellín, al que llevó a la final del torneo finalización, con un rendimiento cercano al 50 % en 56 partidos. En 2023 dirigió a Deportes Tolima, alcanzando otra final —esta vez frente a Atlético Nacional— y acumulando un rendimiento del 62 % en 70 juegos.

Millonarios, su experiencia reciente

Su experiencia más reciente fue con Millonarios, en el primer semestre de 2025 estuvo a punto de alcanzar la final, pero perdió el cuadrangular en el último partido contra Santa Fe.

En el segundo semestre, tan solo logró un punto de 18 posibles con Millonarios y terminó saliendo del equipo en la noche en que los Comandos Azules lanzaron sus zapatos a la cancha como protesta a la crisis deportiva del club.

González cuenta con la Licencia PRO de la Federación Colombiana de Fútbol y de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA).

