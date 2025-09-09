“Quería ganar una etapa de La Vuelta vistiendo el jersey de Colombia”: Egan Bernal

Egan Bernal, protagonista en La Vuelta a España 2025. Foto: Agencia AFP

Egan Bernal volvió a celebrar en una grande. El ciclista colombiano conquistó la etapa 16 de la Vuelta a España 2025 en un final atípico, recortado ocho kilómetros por las protestas propalestinas que bloquearon la llegada.

En ese contexto inusual, Bernal se impuso a Mikel Landa en un esprint improvisado, firmando así su primera victoria en la ronda ibérica y una de las más emotivas de su carrera.

Las palabras de Egan Bernal tras su triunfo

El corredor del Ineos, que ya había tocado la gloria en el Tour de Francia 2019 y el Giro de Italia 2021, vivió este triunfo con un sabor especial.

Tres años atrás, en 2022, sufrió un accidente que casi le cuesta la vida y que puso en duda su regreso al ciclismo profesional. Por eso, la celebración en España se siente como un capítulo de reivindicación.

What a journey this man has been on!



A true lesson in never giving up. Today he takes his first Grand Tour stage win since 2021 - earned the hard way at #LaVuelta25 🇪🇸



We are so proud and happy for you, @Eganbernal 👏👏👏 pic.twitter.com/A8pr52uts9 — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) September 9, 2025

Al cruzar la meta, Bernal resumió la magnitud del momento: “Es una victoria, ¿no? Después de que me bajé de la general, realmente quería un triunfo y, en realidad, quería ganar con el maillot nacional, que significa mucho para mí”. Para él, más que un resultado, fue la recompensa a la lucha constante por regresar a la élite.

La etapa fue un reflejo de la resiliencia del zipaquireño. En la primera semana de competencia mostró buenas sensaciones, pero en la segunda se le complicó seguir el ritmo de los favoritos y tuvo que renunciar a la lucha por la clasificación general. Lejos de resignarse, cambió de objetivo: buscar un triunfo parcial que le devolviera la confianza y el protagonismo en una grande.

En ese camino, se encontró con un recorrido exigente y una fuga que le dio la oportunidad de volver a brillar. Bernal explicó: “Hasta el final, ya sabes, aparte de la última subida, pero en general fue una etapa hermosa. Superdura, todo el día fuimos a tope”. Sus palabras reflejaron la intensidad de una jornada en la que tuvo que medir fuerzas y resistir hasta el último repecho.

El desenlace fue tan inusual como emocionante. La organización decidió detener la carrera antes de tiempo por los bloqueos en la meta, lo que obligó a improvisar un final en un repecho. Allí, Bernal se jugó el triunfo frente a Mikel Landa. “Sí, o sea, al final, incluso con Landa, la cooperación fue muy buena y… cuando supimos que faltarían 8 kilómetros dijimos como… bueno, entonces simplemente esprintamos ahí”, relató el colombiano.

🗣️ "I really wanted to win with the national jersey, which means a lot for me." 🇨🇴@Eganbernal gives his reaction to a hard-fought stage victory at #LaVuelta25 👊 pic.twitter.com/1YpoMPjXNX — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) September 9, 2025

Ese golpe de autoridad llegó en el momento menos esperado. Tras colaborar con Landa en los tramos más duros, Bernal no falló en el embalaje y se llevó una victoria cargada de simbolismo. “Fue una buena etapa, buena para los recuerdos”, concluyó con una sonrisa.

Con esta victoria, el ciclista de 28 años recupera confianza y vuelve a estar en el radar de la élite. Aunque el sueño de la general quedó atrás, su triunfo parcial le permite remontar en la clasificación y, sobre todo, reforzar la idea de que sigue siendo uno de los mejores del mundo. La suya es una historia de resiliencia: de sobrevivir, de levantarse y de volver a ganar.

Colombia: 39 victorias en La Vuelta a España

Colombia ha construido una historia brillante en la Vuelta a España desde que Antonio “Tomate” Agudelo inauguró la lista de triunfos en 1985, acumulando hasta hoy 39 victorias de etapa y dos títulos generales con Lucho Herrera en 1987 y Nairo Quintana en 2016. A lo largo de las décadas, nombres como Pacho Rodríguez, Félix Cárdenas, Santiago Botero y Miguel Ángel López —todos con tres etapas— consolidaron el prestigio nacional en la ronda ibérica, a lo que se suman podios memorables de Fabio Parra, Esteban Chaves y el propio López, así como seis títulos de la montaña y dos de los jóvenes. Con la reciente victoria de Egan Bernal, esta tradición de protagonismo colombiano en España se reafirma y sigue creciendo.

With a new finish line at 8km to go, @Eganbernal and Landa are pushing on together on this final descent #LaVuelta25 pic.twitter.com/d1oPvz0oAw — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) September 9, 2025

Colombianos con victorias de etapa en la Vuelta a España

Miguel Ángel López — 3

Santiago Botero — 3

Félix Rafael Cárdenas — 3

José Francisco “Pacho” Rodríguez — 3

Nairo Quintana — 2

Esteban Chaves — 2

Oliverio Rincón — 2

Luis Alberto Camargo — 2

Fabio Enrique Parra — 2

Luis Alberto “Lucho” Herrera — 2

Juan Sebastián Molano — 2

Egan Bernal — 1

Rigoberto Urán — 1

Sergio Higuita — 1

Winner Anacona — 1

Leonardo Fabio Duque — 1

Ángel Yesid Camargo — 1

Óscar de Jesús Vargas — 1

Julio César Cadena — 1

José Martín Farfán — 1

Néstor Oswaldo Mora — 1

Omar Hernández — 1

Carlos Emiro Gutiérrez — 1

José Antonio Agudelo — 1

