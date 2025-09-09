Repechaje para el mundial 2026: cuándo es, quiénes lo juegan y cómo funciona

Venezuela y Bolivia, los aspirantes al repechaje por la Conmebol. Foto: Agencias EFE – AFP

La última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 llega con seis selecciones ya clasificadas de manera directa: Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Colombia y Paraguay. Este martes, en Guayaquil, Argentina visita a Ecuador; Uruguay juega en Santiago frente a Chile, ya eliminado; y Paraguay cierra en Lima contra Perú, también sin opciones.

Brasil, por su parte, se mide en El Alto ante Bolivia, mientras que Colombia, ya con cupo asegurado, visita a Venezuela en Maturín.

Lo único pendiente por definirse, precisamente en esos dos partidos, es el repechaje, al que aspiran Venezuela y Bolivia. La Vinotinto, séptima con 18 puntos, depende de sí misma y asegura el cupo si gana, empata o incluso pierde, siempre que Bolivia no supere a Brasil. La auriverde, octava con 17 unidades, solo logrará el puesto si vence en casa y Venezuela tropieza, ya que la diferencia de gol favorece a los venezolanos.

Cuándo se juega el repechaje al mundial: fecha

El repechaje intercontinental se disputará entre el lunes 23 y el martes 31 de marzo de 2026. Aunque falta la confirmación, sería en México, con partidos en los estadios de Monterrey y Guadalajara.

Allí, seis selecciones de diferentes confederaciones buscarán los últimos dos cupos al Mundial, con llaves que incluirán semifinales y finales.

Para la Vinotinto, sería la oportunidad histórica de llegar a su primer Mundial; para Bolivia, esta es la esperanza de volver tras más de treinta años.

Cómo es el repechaje para el Mundial 2026: formato

El repechaje intercontinental para el Mundial 2026 reunirá a seis selecciones bajo un formato corto y de eliminación directa.

Habrá dos llaves de tres equipos: en cada una, los dos peores ubicados en el ranking FIFA jugarán una semifinal a partido único, y el vencedor se enfrentará en la final contra el cabeza de serie de esa llave, definido por su mejor posición en el ranking.

Los ganadores de ambas finales obtendrán los últimos dos cupos mundialistas. En total serán cuatro partidos —dos semifinales y dos finales—, todos en Monterrey y Guadalajara, sin margen de error.

Las selecciones que irán al repechaje: ¿cuáles son?

Al repechaje intercontinental del Mundial 2026 irán seis selecciones: el séptimo de la Conmebol (Venezuela o Bolivia), el ganador de la quinta ronda de Asia (AFC), el vencedor de la final de la segunda ronda africana (CAF), dos representantes de Concacaf que serán los mejores segundos de su tercera fase, y Nueva Caledonia, que obtuvo su lugar tras perder la final de Oceanía contra Nueva Zelanda.

