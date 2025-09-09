Luis Díaz por la historia: ¿Cuántos goles necesita para ser goleador de Conmebol?

AME5019. BUENOS AIRES (ARGENTINA), 10/06/2025.- Luis Díaz de Colombia celebra un gol este martes, durante un partido por las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026 entre las selecciones de Argentina y Colombia en el estadio Monumental en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni Foto: EFE - Juan Ignacio Roncoroni

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 llegarán a su fin este martes con una jornada, aparentemente inofensiva para la mayoría de los equipos. Sin embargo, más allá de la definición del repechaje, que se disputan Bolivia y Venezuela, la atención también estará puesta en la lucha por el botín de máximo artillero. Luis Díaz tiene opción de luchar por esa distinción esta tarde.

El líder actual de la tabla de goleadores es Lionel Messi, con ocho tantos, fruto de actuaciones determinantes en varias jornadas: un gol a Ecuador, un doblete a Perú, un triplete a Bolivia en el Monumental y otro par frente a Venezuela en su despedida de las Eliminatorias como local. Sin embargo, el capitán argentino ya no podrá incrementar su registro, pues no disputará el duelo final contra Ecuador.

En ese escenario se abre la ventana para que Luis Díaz pueda destronarlo. El atacante del Bayern Múnich suma siete goles en 16 partidos, con actuaciones memorables como sus tres goles frente a Brasil y conquistas adicionales contra Perú, Chile, Paraguay y Argentina. El guajiro necesita un tanto para igualar a Messi y dos para quedar en solitario como máximo goleador del clasificatorio.

El tercer lugar lo ocupa el boliviano Miguel Terceros, con seis goles, seguido por un grupo de delanteros con cinco anotaciones: Darwin Núñez (Uruguay), Enner Valencia (Ecuador), Salomón Rondón (Venezuela) y Raphinha (Brasil). Aunque todos ellos cuentan con posibilidades matemáticas, el pulso real parece reducido a Messi y Díaz, con el joven boliviano algo más atrás.

El contexto le añade un condimento especial al reto de Díaz. Colombia, ya clasificada, cerrará su participación frente a Venezuela, un rival históricamente incómodo y que llega con la necesidad de sumar para buscar el repechaje. La Vinotinto ha sido protagonista de resultados amargos para la Tricolor en anteriores procesos, por lo que el compromiso exigirá máxima concentración y carácter.

Más allá de la lucha personal, para Díaz el desafío es doble: no solo aspira a ser el máximo goleador del torneo, sino también a consolidarse como la gran figura ofensiva de Colombia de cara al Mundial. Su rol protagónico en el esquema de Néstor Lorenzo, acompañado por Jhon Arias y los posibles minutos para Luis Suárez en ataque, lo convierte en el hombre a seguir en el cierre de las Eliminatorias.

De marcar ante Venezuela, el guajiro podría inscribir su nombre en la historia con un título simbólico pero de alto impacto: ser el primer colombiano en terminar como máximo goleador de unas Eliminatorias Conmebol. Un logro reservado para delanteros de élite que en el pasado han ocupado ese sitial, como Edinson Cavani, Luis Suárez, Ronaldo o Humberto Suazo, y que reforzaría la condición de Luis Díaz como líder indiscutible de la nueva generación de la selección de Colombia.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador