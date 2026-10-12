David González y Amaranto Perea hablaron luego de la derrota 2-1 de América contra DIM

América de Cali sufrió su segunda derrota como local en la Liga BetPlay, esta vez contra Independiente Medellín , en una noche en la que más de 20.000 aficionados acompañaron al equipo en el estadio Pascual Guerrero. Aunque el resultado no le quitó el liderato al conjunto escarlata, sí dejó varias reflexiones de su entrenador, David González, quien defendió el trabajo del equipo y cuestionó las interpretaciones sobre su relación con la hinchada.

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“Dos tiempos completamente separados. El primero no fue bueno para nosotros, de los menos bueno del semestre y lastimosamente no pudimos corregirlo, porque la expulsión nos condicionó completamente y aún así el segundo tiempo fue mucho mejor con un jugador menos. Fue de luchar, sacar ese amor y ganas de ganar el partido, tuvimos dos o tres opciones bastante claras, la del penal. Muchas cosas por corregir y ojalá podamos mantener este escenario como se vio hoy”.

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David González defendió el proceso del América y pidió cambiar el discurso

El entrenador escarlata reconoció que su equipo tuvo un mal primer tiempo, pero explicó que la expulsión condicionó el desarrollo del encuentro. Pese a jugar con un hombre menos, aseguró que América mejoró en la segunda mitad y encontró oportunidades para buscar el empate.

González también lamentó que el equipo no pudiera responder con un resultado positivo al acompañamiento de los aficionados, que llenaron las tribunas del Pascual Guerrero y alentaron hasta el final. “Lo de la hinchada, espectacular. Es una lástima que no hayamos podido retribuirle ese apoyo incondicional hasta el último segundo del partido estuvieron alentando”.

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En ese sentido, defendió la campaña del América y recordó que el equipo se mantiene en la primera posición de la tabla. Además, rechazó la idea de que terminar como líder no sea una garantía para pelear por el título, una narrativa que considera injusta con el trabajo realizado.

“Mantenerse primero por tantas fechas no puede generar la narrativa de que el primero no queda campeón ¿por qué no? Ese es el objetivo, si estamos primeros es porque estamos bien, hemos hecho las cosas bien y queremos mantenerlo".

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😤⚽️"MANTENERSE PRIMERO POR TANTAS FECHAS, ES PORQUE HEMOS SIDO MEJORES QUE LOS DEMÁS"



🎙️👺David Gonzáles, técnico del América en rueda de prensa sobre la derrota frente al DIM



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Amaranto Perea reconoció que la expulsión favoreció al Medellín

Del otro lado, Amaranto Perea valoró el triunfo de Independiente Medellín en condición de visitante frente al líder del campeonato. El entrenador felicitó a David González por el trabajo que viene realizando con América y reconoció que la expulsión fue un factor favorable para su equipo. “Quiere felicitar a David (González), porque tiene tremendo equipo. Entienden todo, era muy difícil, pero veníamos con la esperanza de que algo podíamos llevarnos, era necesario sumar y sin duda la expulsión nos favorece a nosotros. Gracias a Dios metemos un triunfo ante un equipo bastante complejo”.

DIM logró sostener la ventaja ante un rival que, pese a quedarse con diez jugadores, encontró momentos para generar peligro. Perea destacó el comportamiento defensivo de sus dirigidos, especialmente a la hora de defender los centros, aunque admitió que hubo pasajes en los que sufrieron.

“La deuda, no sé la verdad. Hay partidos donde merecíamos ganar y no lo hemos logrado. Ellos tienen buenos jugadores, arriesgaron y casi que daba lo mismo empatar que perder por un gol más. Nosotros un poco nerviosos por el deseo de ganar, que nos hizo tomar decisiones apresuradas. Hoy era muy importante ganar”.

La presión en Medellín y el clásico que se avecina

Perea no esquivó las preguntas sobre la presión que enfrenta un entrenador, especialmente en un club como Independiente Medellín, que tiene la obligación de competir por títulos y que también ha tenido que afrontar bajas en su plantilla. “Los entrenadores nunca estamos tranquilos y más con la responsabilidad que tengo. Más allá del compromiso profesional, me une al club un sentimiento muy fuerte. Estoy muy contento por lo que vamos logrando, nos queda camino, está complejo el torneo, pero el triunfo de hoy nos conforta a todos”.

El entrenador reconoció que el triunfo les permite afrontar con otro ánimo el compromiso que viene, un clásico por Copa que calificó como un partido maravilloso. Para Perea, ganar era importante no solo por la posición del rival en la tabla, sino también por la necesidad de transformar el trabajo del equipo en resultados. "Se viene un partido maravilloso para nosotros y ganar hoy mejora el estado de ánimo, así que muy contento por ellos”.

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