EN VIVO: Águilas Doradas vs. América de Cali, siga el minuto a minuto de la Liga BetPlay

Jugadores de América de Cali junto a su entrenador, el antioqueño David González. Foto: EFE - Ernesto Guzmán

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La fecha 12 de la Liga BetPlay cierra este viernes con un duelo entre Águilas Doradas y América de Cali en el estadio Cincuentenario de Medellín. Este compromiso que arranca a las 4:00 p.m. será clave para el cuadro escarlata, dirigido por David González, para afianzarse entre los ocho mejores equipos del campeonato.

Los vallecaucanos llegan con la necesidad urgente de sumar de a tres tras una racha irregular. Vienen de sufrir una derrota ante Deportivo Pasto y de empatar con Deportes Tolima en sus últimas dos salidas, resultados que los tienen octavos con 17 puntos. Además, deberán afrontar el partido con varias bajas por lesión.

Águilas Doradas, en cambio, llega con el ánimo renovado tras vencer 1-0 al Deportivo Pereira, resultado que los mantiene en la pelea por entrar a los los playoffs. En el Cincuentenario, los antioqueños (12° con 15 puntos) registran dos victorias, un empate y dos derrotas en lo que va del torneo.

Minuto a minuto de Águilas vs. América en la fecha 12 de la Liga BetPlay:

⏱️ 45′ | AGU🟡⚫0️⃣-0️⃣🔴🔴AME: No pasa mucho en el Cincuentenario. Hay más ambiente en las tribunas que sobre el terreno de juego. De pronto en el complemento con un cambio de estratega mejora la situación.

⏱️ 40′ | AGU🟡⚫0️⃣-0️⃣🔴🔴AME: Hace unos minutos que ninguno de los porteros interviene en el compromiso. Tanto Águilas como América sufren a la hora de encontrar espacios.

⏱️ 35′ | AGU🟡⚫0️⃣-0️⃣🔴🔴AME: A América le cuesta entrar al área rival cuando tiene la pelota, por lo que probar de media distancia se convierte en una alternativo. Omar Bertel y Tilman Palacios lo intentaron, aunque sin representar peligro real.

⏱️ 30′ | AGU🟡⚫0️⃣-0️⃣🔴🔴AME: Águilas sigue con el control de la pelota pero todavía sin la suficiente profundidad como para poner a América -que sufre para mantener la posesión- contra las cuerdas.

⏱️ 25′ | AGU🟡⚫0️⃣-0️⃣🔴🔴AME: Juan David Niño y David González aprovechan para hablar con sus dirigidos y ajustar detalles para encarar el resto de la etapa inicial. Al técnico escarlata no se le veía cómodo con el rendimiento de sus dirigidos en el arranque.

⏱️ 20′ | AGU🟡⚫0️⃣-0️⃣🔴🔴AME: Javier Mena recibió dentro del área y soltó un derechazo en el que le apuntó al ángulo derecho pero que se terminó elevando. América está muy vulnerable.

⏱️ 15′ | AGU🟡⚫0️⃣-0️⃣🔴🔴AME: En una acción de tiro de esquina, Andrés Ricaurte ganó de cabeza y soltó un remate que se estrelló en el horizontal. Águilas domina el partido en el arranque.

⏱️ 10′ | AGU🟡⚫0️⃣-0️⃣🔴🔴AME: El defensor Nicolás Lara se sumó al ataque del equipo dorado y tras llegar al borde del área soltó un remate que exigió la respuesta del portero Jean Fernandes.

⏱️ 5′ | AGU🟡⚫0️⃣-0️⃣🔴🔴AME: La temperatura en Medellín ronda esta tarde los 23 grados centígrados. No pasa mucho todavía, aunque el que presiona es Águilas, que ha tenido más tiempo la pelota.

⏱️ 1′ | AGU🟡⚫0️⃣-0️⃣🔴🔴AME: Héctor Rivera hizo sonar su silbato y ya rueda la pelota en el Cincuentenario de Medellín. El marco de público es modesto para tratarse de un escenario con una capacidad de 4.000 espectadores.

Águilas, bajo la dirección de Juan David Niño, jugará con un 5-4-1: Andrés Salazar; Dylan Lozano, Dylan Lozano, Diego Hernández, Nicolás Lara, Hernán Lopes y Javier Mena; Jaen Pineda, Juan Ávalo, Frank Lozano y Andrés Ricaurte; Jorge Rivaldo.

David González le apostó a un 4-4-2 para enfrentar a Águilas: Jean Fernandes; Mateo Castillo, Marlon Torres, Andrés Mosquera Guardia y Omar Bertel; Jan Lucumí, Rafael Carracascal, Josen Escobar y Tilman Palacios; Yeison Guzmán y Daniel Valencia.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador